‘In deze oorlog tweede worden, is geen optie’

Behalve afschuwelijk is de oorlog in Oekraïne leerzaam. Zeker voor landen die hun onafhankelijkheid en veiligheid koesteren. Blijf niet alleen, sluit je aan bij een bondgenootschap. Heb je kernwapens, sta ze nooit vrijwillig af zoals de Oekraïners deden. Heb je ze niet, probeer ze te krijgen of schuil onder een gezamenlijke atoomparaplu, zoals die van de Navo.

Ja, de koers van het aandeel kernwapens is aanzienlijk gestegen. Dat we die dingen ooit nog de wereld uit krijgen, vergeet het. Het Navo-aandeel doet het eveneens uitstekend. Finland en Zweden overwegen een lidmaatschap en de voormalige Warschaupactlanden in Midden- en Oost-Europa beseffen eens te meer hoe verstandig het was om snel na het einde van de Sovjet-Unie op te gaan in de Navo.

Oude agressie

Poetins expansionisme heeft met terugwerkende kracht deze toetreding gevalideerd, wat Navo-critici ook mogen beweren. Zij zien de oostelijke uitbreiding van het westerse bondgenootschap als een casus belli voor de Oekraïne-oorlog. Onzin, zegt Rusland-historicus Stephen Kotkin in The New Yorker. Denk niet, betoogt hij, dat we zonder Navo-uitbreiding niet in deze situatie zouden zitten. Lang voor de Navo bestond – in de 19de eeuw – zag Rusland er al uit zoals het nu is. Het was autocratisch, repressief en militaristisch en wantrouwde het Westen. De huidige Russische agressie wortelt in het verleden, komt van binnenuit, de Navo-uitbreiding helpt om ons daartegen teweer te stellen. Kotkin: ‘Waar zouden we nu zijn als Polen of de Baltische staten niet in de Navo zouden zitten?’

Vorige week was ik op het Navo-hoofdkwartier in Brussel. Er is voelbaar een einde gekomen aan de identiteitscrisis die begon na het wegvallen van de Sovjet-vijand en erger werd naarmate de vervangende nation building-missies in verre oorden als Afghanistan uitzichtlozer werden. De Navo weet weer waarvoor ze op aarde is: voor de oude, vertrouwde verdediging van het eigen grondgebied.

Angst verenigt

De cohesie is hersteld. ‘Angst verenigt, meer dan liefde’, heet het. Er is weer geloof in de eigen belangrijkheid. De Gaulle zei ooit dat oorlog dingen aan het licht brengt die anders verborgen blijven. De oorlog in Oekraïne prikt de freischwebende retoriek over een strategisch autonoom Europa onverbiddelijk door. Die discussie is verstomd, signaleert een militair. De Europese Unie leidt met haar sancties de economische strijd maar militair kan zij niet zonder de Navo. Tachtig procent van de westerse defensiecapaciteit is afkomstig van de Verenigde Staten, Canada, Groot-Brittannië en Turkije, landen die in de Navo zitten maar niet in de EU. Dus, stelt een diplomaat: ‘Zonder Navo kan de collectieve veiligheid van Europa niet gegarandeerd worden.’

Verder blijkt: de Navo is een bondgenootschap in oorlog. Officieel is Oekraïne geen lid en is de alliantie niet in oorlog met Rusland, de facto is beide wel degelijk het geval. Het vechten moeten de Oekraïners zelf doen maar de Navo levert veel van wat daarvoor nodig is. Dat gaat zo ver dat zelfs het beladen woord ‘oorlogseconomie’ valt. De Oekraïners zijn bezig onze inventaris leeg te schieten, er zijn enorme hoeveelheden wapens, munitie en brandstof nodig, het moment nadert dat op een oorlogseconomie moet worden overgeschakeld, zeker als de Russische gasimport zou wegvallen, zegt een ingewijde. De Tweede Wereldoorlog is het referentiekader. De Amerikaanse president Biden gebruikt al een wet uit die tijd die snelle wapenleveranties aan Oekraïne mogelijk maakt.

Noodzakelijke oorlog

Die steun is een risico gezien Poetins dreigementen met represailles. Maar tijd is voorbij, wordt er gezegd, dat men dit als argument gebruikte om dan maar niks te doen. De Navo wil geen directe confrontatie met Rusland maar de indirecte confrontatie wordt maximaal opgerekt. Dit is geen war of choice, een oorlog naar keuze, zoals Afghanistan toen om troepen moest worden gebedeld. Dit is een war of necessity, een oorlog uit noodzaak. Verdedigd wordt het grondgebied van Oekraïne maar ook zijn recht op soevereiniteit en democratie. ‘In deze oorlog tweede worden is geen optie’, zegt een militair.

Het bondgenootschap brengt al zijn afschrikkingsmacht in stelling. En hoewel het niet zoals Poetin dagelijks dreigt met kernwapens, lijkt de Russische leider vooralsnog onder de indruk van die wapens en macht van de Navo. De spiegelgevechten die Russische oorlogsvliegtuigen jarenlang boven de Oostzee uitvoerden met Navo-straaljagers, zijn opgehouden. Kennelijk wil ook Poetin geen ongelukken.

Arie Elshout is journalist. Hij schrijft om de week een wisselcolumn met Thomas van der Meer.