In deze onzekere situatie is het van groot belang dat Frankrijk en Duitsland hun geschillen bijleggen

Op ijzige wijze behandelde de Franse president Macron deze week de Duitse bondskanselier Scholz. Berlijn had laten weten dat er een gezamenlijke persconferentie zou volgen na de lunch van Macron en Scholz in Parijs. Geen sprake van, beslisten de Fransen.

Deze diplomatieke terechtwijzing illustreert hoezeer de verhoudingen tussen de belangrijkste landen van de Europese Unie verstoord zijn. De ‘Frans-Duitse as’, traditioneel zo belangrijk voor de voortgang in Europa, is in het ongerede geraakt. In de Europese arena mist Scholz het gezag van zijn voorganger Merkel. Hij heeft zich in het defensief laten dringen door Frankrijk en andere, vooral zuidelijke, lidstaten.

Toch moet de onenigheid tussen Frankrijk en Duitsland niet worden overdreven. De Europese Unie is een samenwerkingsverband van 27 soevereine staten, ieder met zijn eigen belangen en geschiedenis. Daar horen ruzies bij, ook tussen Frankrijk en Duitsland, compleet met stevige verwijten en gelekte informatie om ‘het narratief te controleren’. De huidige verwijdering komt echter op een wel heel slecht moment, midden in een oorlog en een ongekende energiecrisis.

De verwijdering is ook een gevolg van de oorlog. Het evenwicht in Europa is verstoord. Duitsland is onzeker omdat zijn succesvolle exportmodel voor een groot deel gebaseerd was op goedkoop gas uit Rusland en handel met China. Het Russische gas stroomt niet meer en de verhouding met China wordt steeds problematischer.

Ook Frankrijk is onzeker. Door de oorlog verschuift het zwaartepunt in de EU naar het Oosten. Duitsland ligt in het centrum en kijkt steeds meer naar het Oosten, waardoor Frankrijk vreest aan de westelijke periferie minder relevant te worden. Ook de Frans-Duitse as zelf heeft aan gezag ingeboet. Voor de oorlog hield Duitsland lang vast aan Russisch gas, terwijl Frankrijk de dialoog met Poetin bleef zoeken. Na de Russische inval waren het de Amerikanen die resoluut de leiding namen, niet de Fransen en Duitsers. De Baltische landen en Polen kijken daarom liever naar Washington dan naar Berlijn of Parijs. Zo lopen er tal van oude en nieuwe breuklijnen door de EU.

In deze onzekere situatie is het van groot belang dat Frankrijk en Duitsland hun geschillen bijleggen. Er is geen alternatief voor de Frans-Duitse as. In het Oosten zal geen machtscentrum ontstaan. De Baltische landen zijn klein en Polen is in diskrediet gebracht door zijn gebrek aan respect voor de rechtsstaat.

Tot dusverre heeft de Europese Unie haar eenheid ten opzichte van Rusland weten te bewaren. Maar Europa gaat een moeilijke winter tegemoet. Oekraïne moet gesteund worden met wapens en grote bedragen, terwijl de Europese economieën in een recessie dreigen te belanden. Door de Oekraïense infrastructuur aan te vallen probeert de Russische president Poetin een vluchtelingenstroom op gang te brengen, met het doel Europa te destabiliseren. Als Poetin verdeeldheid zaait, moet Europa de rijen gesloten houden. Dat kan alleen als de belangrijkste landen van de EU op een lijn zitten. De geschillen over energie en defensie zijn minder belangrijk dan het existentiële doel: de verdediging van de democratie tegen de agressie van het autoritaire Rusland.