In deze charmante Twentse herberg ligt voor Mark Harbers een vies, stinkend vaatdoekje klaar

VVD-minister Mark Harbers wandelt over het pleintje naar Herberg De Pol, waar hij zal spreken. De politieke avonden in De Pol zijn vermaard, maar je moet er wel eerst even komen. Pal voor de deur parkeren kan niet. Het laatste stukje vanaf de auto moet je lopen over dat pleintje.

Harbers beent voort op zijn bruine ongepoetste gespschoenen. De vorige minister die zich in De Pol waagde, Sigrid Kaag van D66, werd opgewacht met een intimiderende erehaag van fakkels.

Maar mensen met fakkels en omgekeerde vlaggen nemen geen aanstoot aan Mark Harbers of zijn partij. Het plein is verlaten, op geparkeerde elektrische fietsen na. Vogels fluiten. Eén keurig stel klampt de minister aan: mogen ze met hem op de foto? Natuurlijk mag dat. ‘Een fijne avond’, zegt de vrouw van het stel.

Mark Harbers passeert de glazen deur, ziezo, hij is binnen, voorbij de gevarenzone. Herberg De Pol is het omrijden waard, alles ademt sfeer en beschaving. In het café vindt een middagconcert plaats, er is boekhandel Lovink, gerund door Marianne, met boeken van Antjie Krog, Ian Buruma, Sigrid Kaag en vele anderen.

Het politieke debat vindt plaats in de feestzaal, provinciale politiek is hier een feest, de stoeltjes worden bezet met sympathieke mensen. Zelfs de prof. dr. die rondgaat met een witte plastic tas vol paarse flyers voor 50Plus in het Waterschap – de prof. dr. blijkt de enige kandidaat – wordt vriendelijk bejegend.

Een aankondiging van het politieke evenement. Beeld Herberg de Pol

Mark Harbers is minister van Infrastructuur en Waterstaat. Geen piekeraar. ‘Ik probeer lekker ontspannen te slapen door problemen door te schuiven die ik nu niet kan oplossen.’ Grote thema’s zoals het klimaatprotest in Den Haag – de VVD keerde zich onlangs in een verkiezingsfilmpje tegen klimaatactivisme – bekijkt hij door het prisma van snelwegen. ‘Ik denk dan: ligt de A12 er nog wel mooi bij?’

Later passeren de N35, de N36 en de N50 de revue. Het is duidelijk dat Harbers een passie heeft voor snelwegen en op dit punt over grote dossierkennis beschikt.

Maar wie zich waagt in zo’n warm bad als De Pol, moet op zijn hoede zijn voor geniepige uitglijders. En inderdaad: in deze charmante Twentse herberg ligt voor Mark Harbers een vies, stinkend vaatdoekje klaar. Daar hoeft hij zijn mond niet eens voor open te doen.

Het gebeurt als Harbers op een stoel zit aan de rand van het podium. Hij luistert naar andere sprekers, allen man. Regelmatig plukt hij aan zijn trouwring. Soms lacht hij opgewekt.

De plaatselijke voorzitter van het CDA, hier nu nog de grootste partij, vertelt over ‘rentmeesterschap’, ‘de vlaggen in de juiste stand krijgen, dat moeten we samen doen’. De volgende man van middelbare leeftijd is van de waterschappen, ‘de watergraaf’, zeggen ze hier.

Op het podium verschijnt alweer een man van middelbare leeftijd, een lokale columnist, hij heet Paul Abels. Zijn column is speciaal geschreven voor deze avond. Het onderwerp is actueel: seksuele intimidatie bij NOS Sport. Zijn verhaal meandert tussen ironie en ernst, om plotseling ernstig te worden.

De columnist ziet onvoldoende bewijs om twee NOS-presentatoren te beschuldigen van grensoverschrijdend gedrag. Hij roept op tot terughoudendheid. Geen onnodige excuses maken. ‘Als iedereen die wel eens gezoend heeft met iemand anders dan zijn vaste verkering, excuses gaat aanbieden in de krant, dan heb je de krant elke dag vol.’

Voor alle duidelijkheid: met zo’n column is niets mis. In een column mag alles. Geen woke-politie voor columnisten alsjeblieft. De vraag is alleen: hoe reageer je hierop als kabinetslid, zelf man van middelbare leeftijd, uithangbord van een regeringspartij, vlak voor de verkiezingen? Ziehier het vieze vaatdoekje.

De columnist wacht op applaus. De lach is van zijn gezicht verdwenen, maar Mark Harbers klapt mee.

Zegt dat iets over Mark Harbers? Weinig. De minister lijkt netjes opgevoed. De zaal klapt, dus hij ook. Wel zegt het mogelijk iets over mannen en vrouwen op sympathieke podia in de provincie. Ook daar is het voor een vrouw anders. Dat is een fractie van het verhaal, maar toch een onderdeel.

Na het diner, spitskool / linzencurry / rookworstje / aardappeltje / mosterdsaus / pastinaakcake, loopt Mark Harbers naar de auto over het doodstille pleintje.