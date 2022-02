In deze arbeidsmarkt moet je niet meer rechtenloos rondfietsen tegen stukloon

Zesenhalve dag per week werkte Wim Wijn in een bakkerij, tot wel tien uur per dag. Voor 10 gulden per week. Het waren de crisisjaren dertig van de vorige eeuw. Dat dit ‘regelrechte uitbuiting’ was, bemerkte hij toen hij tijdens de oorlog in Duitsland tewerkgesteld werd, nabij Duisburg: werkdagen van maximaal acht uur, het dubbele uurloon. ‘Ik had het daar beter dan in Nederland’, vertelde hij maandag in deze krant, in de serie interviews met 100-jarigen door Marjon Bolwijn, die niet genoeg geprezen kan worden.

Later werd het ook in Nederland rap beter, werden de vakbonden sterker, de cao’s algemeen verbindend, de werkweken korter en kwamen er een minimumloon en recht op vakantie. Op het hoogtepunt was het arbeidersparadijs zo vervolmaakt, dat het een hels karwei was om een werknemer die opzichtig disfunctioneerde, of gewoon een klootzak was, ontslagen te krijgen (de antieke versies van de dickpic werden nog niet algemeen gezien als legitieme reden voor ontslag).

Nu moet Wim Wijn – en met hem iedereen die nog weet hoe het was, hoe het werd, en hoe het anders kan – meemaken dat jonge mensen die in de nieuwe eeuw de arbeidsmarkt opkomen wordt wijsgemaakt dat ze ‘eigen ondernemer’ zijn, en dat het normaal is om tegen stukloon en tamelijk rechtenloos heel hard rond te moeten fietsen met andermans avondeten of boodschappen. Gewoon terug naar de tijden van de bakkerij uit de crisisjaren van de vorige eeuw.

Omdat de wal altijd het schip keert, staat in de plannen van de nieuwe regering dat het minder ruig moet op de arbeidsmarkt. Er staan zinnen in over een hoger minimumloon. Er staat zelfs een woord als ‘bestaanszekerheid’ in, een begrip dat mijlenver afstaat van het ‘de overheid is geen geluksmachine’-liberalisme uit de vroege jaren Rutte.

Wat van die plannen terechtkomt, valt te bezien, want de blauwdrukken voor de hervorming van de arbeidsmarkt liggen al bijna net zo lang te stoven als de blauwdrukken voor een beter belastingstelsel. Maar ondertussen zijn er boeiende ontwikkelingen, buiten de politiek om. Want nu werknemers niet aan te slepen zijn – in de bouw, in de financiële dienstverlening, in de horeca, overal – lopen ook de dienstverleners die drijven op goedkope flitsbezorgers tegen hun grenzen aan. Het Financieele Dagblad berichtte afgelopen weekend over de bonussen waarmee bedrijven als Gorillas, Getir en Flink strooien in wanhopige pogingen om maar koeriers en dozenschuivers voor hun dark stores binnen te harken. Er zijn bonussen voor wie minimaal zes maanden blijft en voor wie een nieuwe medewerker aanbrengt. Het verdienmodel, dat drijft op een overvloed aan goedkope arbeidskrachten, wankelt.

De krapte op de arbeidsmarkt, die zich vroeg of laat zal manifesteren in betere arbeidsvoorwaarden en/of betere betaling, schept ruimte. Voor werkenden om zich te hergroeperen. Voor bonden om met modern werkenden te zoeken naar nieuwe vormen van collectieve vertegenwoordiging.

In de Verenigde Staten leidt een nijpend tekort aan arbeidskrachten al tot nieuw zelfbewustzijn bij mensen die jarenlang voor een habbekrats hamburgers hebben gebakken. Ze vertrekken massaal, zo beschrijft correspondent Maral Noshad Sharifi in deze krant. Ze citeert een jonge Amerikaanse die zegt zich onderdeel te voelen van een beweging ‘die macht wil teruggrijpen en organisaties die zich op de eerste werkdag voordoen als een grote familie, maar uiteindelijk nooit het beste met je voorhebben’.

Vroeger noemden ze zo’n beweging een vakbond.