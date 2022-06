In Den Haag zeggen ze dat ze Tjeenk Willink bewonderen, maar naar hem luisteren, ho maar

Donderdag verbaasde Herman Tjeenk Willink zich in een lezing (waarvan hij zelf zegt dat het zijn allerlaatste spreekbeurt in het openbaar was) andermaal over ‘het chronische gebrek aan politieke belangstelling voor de uitvoerbaarheid en de uitvoering van beleid’. Nieuw is de observatie niet, hij herinnerde zijn publiek eraan dat hij dit 36 jaar geleden ook al zei.

Al die jaren moesten ambtenaren plannen uitvoeren die als gevolg van preoccupatie met beeldvorming, paniek om incidenten en succesvolle lobby in de politieke onderhandelingen soms zo misvormd werden, dat er wetgeving van kwam die geregeld wemelt van de tegenstrijdigheden of in de praktijk niet uitvoerbaar is. Ambtenaren stonden daarbij bloot aan bezuinigingen, taakverzwaringen, reorganisaties, overspannen verwachtingen en de terreur van wrakke computersystemen.

Want uitvoering is de buitendienst, de minst sexy afdeling van de overheid, je komt er alleen mee in de krant als er iets compleet is misgegaan. Vervolgens heeft niemand in Den Haag zin om uit te puzzelen hoe het zo gekomen is. Vaak kan reconstrueren niet eens omdat óf de geheugens, óf de bonnetjes, óf de besluitvormende sms’jes kwijt zijn. Alle boeken en lezingen van Tjeenk Willink ten spijt.

Vrijdag stond weer een voorbeeld in de krant van de gevolgen van beknibbelen op uitvoerende diensten: twee kinderrechters vertelden in de Volkskrant over de verbijsterende tekortkomingen in de uitvoering van het jeugdstrafrecht. Het verhaal was een kopie van verhalen die al jaren rondgaan. Er zijn onaanvaardbaar lange wachttijden waardoor jongeren met soms complexe psychische problemen die een strafbaar feit hebben gepleegd, niet de hulp kunnen krijgen die de rechter heeft opgelegd. Of daar zo lang op moeten wachten dat ze andermaal de fout in gaan.

Dat heeft met personeelstekorten te maken, met ‘structurele gebreken in het systeem’ en met gemeenten die niet genoeg geld hebben voor complexe jeugdzorg en daarom kiezen voor een goedkopere en lichtere behandeling dan de rechter heeft voorgeschreven. Waardoor het kon gebeuren dat een jongen met een beperking die zijn overbuurjongen had verwond, een jaar later nog steeds in de buurt rondliep zonder dat de behandeling was begonnen, en opnieuw voor de rechter kwam.

Dat klonk bekend en in het archief vond ik inderdaad een woedende noodkreet uit 2019 van twee inspecteurs die Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming en de jeugdbescherming en jeugdreclassering hadden onderzocht. Ook dat ging over ontspoorde of mishandelde kinderen die niet de hulp of behandeling kregen die de rechter had verordonneerd. Vanwege te weinig geld, te weinig personeel, te weinig capaciteit en gemeenten die onderling wekenlang streden over de vraag wie moest betalen voor een jongere met jeugdreclassering die vanwege een begeleid-wonenplek naar een andere gemeente moest verhuizen.

Desinteresse voor uitvoering van beleid op het hoogste niveau, en liefdeloosheid: zo zou je het patroon kunnen samenvatten.

Dat is het wonderlijke aan de status van mannen als Kim Putters, die maandag is uitgezwaaid bij het SCP, en Herman Tjeenk Willink: ze werden de hele tijd uitgenodigd om te zeggen wat er niet goed gaat in het beleid en hoe de uitvoering beter moet. Vervolgens betuigden de mensen met doorzettingsmacht in Den Haag hun diepe bewondering voor de wijze woorden en scherpe inzichten en zeiden ze enthousiast dat ze hierdoor zelf ook op radicale ideeën waren gekomen. Daarna hoorde je er nooit meer wat van. Tot er weer iemand de noodklok stond te luiden in de krant.