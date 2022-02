In Den Bosch is ‘alaaf’ roepen een doodzonde

Opening van carnavalsseizoen in Den Bosch, met verplichte QR-code, op 11 november 2021. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Brief van de dag: de kreet ‘alaaf’ hoort niet thuis in het Brabantse carnaval

Nou Max Pam, het bekt natuurlijk wel lekker om kwistig ‘alaaf!’ rond te strooien in je column (Woensdag, 2/2), maar zeker in Brabant zal de reactie zijn: weer zo’n Hollander die er niets van begrijpt. In het Bourgondische carnaval van Den Bosch is de boerenkiel en rood-wit-gele sjaal de outfit: iedereen is drie dagen lang aan elkaar gelijk.

De vasteloavend in Limburg is geënt op het Rijnlandse carnaval waarin men maanden tevoren bezig is om een zo origineel en uitbundig mogelijk kostuum samen te stellen. Misschien moet Max Pam te biecht bij collega Cécile Narinx, die hem alles kan uitleggen.

De rechterhand links boven de steek met de fazantveren en dan stevig ‘alaaf!’ roepen is in Brabant een dubbele doodzonde, laat staan dat die roep te horen zou zijn in dat vermaledijde proefcarnaval te Oeteldonk.

Rien Geurts, Den Bosch

Spaartaks

Over een tijdje ontvang ik mijn te veel betaalde vermogensbelasting terug. Een aardig bedrag, waarvoor ik een aantal keren heerlijk uit eten kan in een driesterrenrestaurant. Ik kan het ook besteden aan een luxueuze vakantie in een ander werelddeel.

Maar ik zou ook de fiscus kunnen vragen het over te boeken naar de minister voor Armoedebeleid. Het is het proberen waard, dus ik ga het verzoek indienen. Stel dat we dat met z’n allen doen: 8 miljard extra voor armoedebestrijding. Toch veel beter besteed dan aan vakantie of etentjes?

Peter Don, Heemstede

Spaartaks (2)

Miljarden euro’s moeten worden teruggestort naar mensen met spaarrekeningen, omdat de Hoge Raad vindt dat hun mensenrechten zijn geschonden. Wat een waanzin en dat alleen maar omdat de wetgever een ongelukkige terminologie hanteert, die juristen al te letterlijk nemen.

Particuliere vermogens werden in het verleden simpelweg belast met 1­,2 procent, maar omdat die feitelijke vermogensbelasting werd geheven in box 3 werd de fictie opgetuigd dat het ging om een inkomstenbelasting van 30 procent over een veronderstelde vermogenswinst van 4 procent. En dat leidde tot verontwaardiging bij spaarders: wij krijgen al heel lang geen 4 procent rente meer, dat is heel oneerlijk! Hup naar de rechter, vervolgens naar het Gerechtshof en uiteindelijk naar de Hoge Raad.

Waarom zegt geen enkel parlementslid: we schaffen box 3 af en nemen een Wet op de vermogensbelasting aan met een belastingtarief van 1,2 procent en een nette belastingvrije voet voor kleine spaarders?

Jan Oosterhaven, em. hoogleraar economie, Groningen

Nadal

Al dagen staan alle kranten vol over Rafael Nadal, ‘de succesvolste grand­slamspeler ooit’. Inderdaad een fantastische prestatie: hij heeft 21 grandslams gewonnen. Het gaat hier alleen over mannelijke tennisspelers. Waarom haalt niemand ‘de succesvolste vrouwelijke grandslamspeler ooit’ erbij? Dat was Steffi Graf met 22 single grandslamtitels, en die als eerste tennisspeler ooit (mannen meegerekend) een golden grandslam (alle vier grote toernooien plus de Olympische titel) behaalde.

Het zou leuk zijn om haar ook eventjes te noemen. Bij deze.

Gerda van Wijk, Rotterdam

Rembrandt

Ik kan mij vinden in de oproep van beeldend kunstenaar Erik Mattijssen (O&D, 31/1) aan tv-makers om meer aandacht te besteden aan kunstenaars van nu en hun werk. Permanent voortborduren op het werk van (17de-eeuwse) oude meesters toont een gebrek aan durf. Actueel werk presenteren betekent ook het verlaten van platgetreden paden op weg naar, voor het grote publiek, onbekend terrein. En dat vergt moed.

Waar ik het niet mee eens ben is de negatieve blik op het kopiëren van oude meesters. Kopiëren is niet het doel op zich, maar het middel tot; immers, honderden jaren lang was het kopiëren een vast onderdeel in de opleiding tot kunstenaar. Met het origineel als model werd gepoogd de techniek van grote voorbeelden onder de knie te krijgen. Al doende leerde men beelden te doorgronden en paste men materialen succesvol toe, zoals die zich van generatie op generatie ontwikkeld hebben. En met deze bagage kan een kunstenaar van nu beelden scheppen die anno 2022 de terechte aandacht verdienen van velen.

Ton Laeven, Brunssum

Hoopvol

Cato (Portret van een kind in haar/zijn slaapkamer, V, 31/1) is een hoogbegaafd meisje met inzicht en een gave om zaken in het juiste perspectief te zien, iets waar je stil van wordt. Dankzij de kleine verhalen uit haar kamer begon mijn week hoopvol .

Jan Riesthuis, Culemborg

Lavrov

Leuk en interessant artikel over de Russische minister van Buitenlandse Zaken (Slotakkoord, 2/2). Als liefhebber van de Beatles zal hij vooral het nummer Back in the USSR beluisteren.

D.J. Clijnk, Maarssen