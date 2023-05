In de zeikpoortjes bij de benzinepomp-wc komt al het vervelende van de Nederlandse volksaard samen

Moderne verschijnselen; we komen erin om. Maar we hoeven ons er toch niet altijd bij neer te leggen? Er zijn zaken waar we ons tegen ­kunnen – nee, móéten – verzetten. Deze week rekent Jarl van der Ploeg af met de zeikpoortjes bij de benzinepomp-wc.

De Griekse tragediedichter Euripides zei ooit dat het geen zin heeft boos te worden op de dingen, want dat raakt ze niet; zij blijven onberoerd. Daaruit concludeerde ik dat Euripides nooit met een volle blaas voor dit niet-functionerende toilettourniquet bij de Esso langs de A2 had gestaan.

Het was deels mijn eigen schuld, want ik moest eigenlijk 30 kilometer geleden al plassen, maar had de afslag over het hoofd gezien. En dus stond ik hier nu in een schier oneindige rij voor een benzinepomp-wc die werd afgeschermd met zo’n metalen poortje met drie draaiende buizen die enkel in beweging komen als de klant draadloos 80 cent heeft gepind.

Ik kwam al niet graag bij benzinestations, vooral omdat ze 70 procent van de koelkasten hebben gereserveerd voor blikjes Red Bull, er mensen komen die voorverpakte Bifi-worstjes kopen en omdat ze mayonaise op je broodje filet americain doen. Maar sinds de uitstekend functionerende toiletjuffrouwen zijn vervangen voor niet-functionerende toegangspoortjes, zijn benzinepompen een soort vampiers geworden die geen bloed uit hun slachtoffers zuigen, maar levensvreugde.

Tot overmaat van ramp stond voor mij een man die was vervloekt met een overvloedige hoeveelheid wind in de maag, want hoewel hij nog niet op de wc was aanbeland, liet hij zijn eerste pufjes alvast de vrije loop. Hupsend van zijn ene been op het andere – hij moest blijkbaar erg nodig – bewoog hij zijn pinpas voor het betaalsysteem heen en weer. En hoewel er wel wat piepjes en bliepjes klonken, wilde het bevrijdende groene lampje maar niet branden, laat staan dat er een bonnetje uit floepte.

De tol van zijn vraatzucht bungelde tot ver over zijn alvast geopende riem naar voren. En omdat hij ondertussen met zijn heup tegen het poortje aan bleef duwen om te controleren of die al meegaf, deed hij mij denken aan een loopse hond die tegen het been van een passant aan rijdt. ‘Kankerpoortje’, zei hij toen het apparaat hem vroeg zijn pas opnieuw aan te bieden.

Onder normale omstandigheden zou ik mijzelf hebben afgevraagd hoe zo’n rond mens tegelijkertijd zo plat kon zijn, maar in dit geval begreep ik het wel, want in toilettourniquets komen nu eenmaal de ergste eigenschappen van de Nederlandse volksaard samen.

Ze plaatsen, ten eerste, de schijnwerper op onze doorgeslagen kruideniersmentaliteit, waardoor we het allemaal normaal zijn gaan vinden 80 cent te lappen voor een toiletbezoek terwijl we vlak daarvoor al 73,85 euro hebben uitgegeven aan benzine. Ook geven ze een inkijkje in ons hardnekkige eigen-blaas-eerst-principe, waardoor inkomende toiletbezoekers zichzelf altijd voorrang geven boven de mensen die naar buiten moeten door hetzelfde poortje. Dan is er nog onze almaar groeiende Hollandse afkeer van contact met vreemden, waardoor we eerder caissières in supermarkten al inruilden voor zelfscankassa’s, we oorlogsvluchtelingen aan hun lot overlaten op een modderig grasveld bij Ter Apel en nu ook ’s lands toiletjuffrouwen werkloos naar huis hebben gestuurd. En tot slot is daar uiteraard onze armetierige culinaire traditie, die ervoor zorgt dat je de ‘waardebon’ die je krijgt in ruil voor je toiletbezoek enkel kunt inruilen voor een bamischijf die al vier uur onder een warmtelamp ligt te zweten.

God, wat moest ik nodig. Ik keek over de schouder van de man voor me en voelde me als Mozes die wel een blik mocht werpen op het beloofde land, maar eerst veertig jaar door de woestijn zou moeten dralen eer hij een kans kreeg het eventueel te betreden.

Of mocht Mozes überhaupt niet naar binnen? Ik nam het zekere voor het onzekere en maakte rechtsomkeert, richting de bosjes.