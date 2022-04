In de wachtkamer voor het Paradijs loop je zomaar tegen de klusjesman van Barry Manilow aan

Overal in The Villages vind je wandschilderingen, weinig overtuigende pogingen om wat jong is oud te doen lijken. Bewoners scheuren er met hun golfkarretjes langs strak onderhouden gazons. Ze zijn onderweg naar het zwembad, een theaterworkshop of een dansfeest.

Weinig bochten in The Villages. Hier leven mensen ‘rechtdoor, tot ze het hoekje om gaan’. In The Villages is alles positief. Het weer is er stralend. De lokale krant heet The Daily Sun; er staat alleen goed nieuws in. Het is het soort oord waarvan George in Seinfeld hoopt dat zijn ouders er vlug heen zullen verhuizen.

In The Villages is het altijd vakantie. Er zijn geen luidruchtige kinderen te bekennen. En je kunt er zo naar binnen als je wil, ook al staat er een toegangshuisje naast de entree, maar daarin zit een bewaker die je alleen hartelijk goedendag wenst. Je kunt er opnieuw verliefd worden, en als het meezit, word je er elke dag een beetje jonger, tot je sterft. Het is een paradijs, of, zoals iemand in Lance Oppenheims film Some Kind of Heaven (zondag uitgezonden bij Canvas) het formuleert: ‘God’s waiting room for paradise.’

Some Kind of Heaven volgt enkele bejaarde inwoners van The Villages, zoals het stel Anne en Reggie. Terwijl Anne zich probeert over te geven aan het gelukzalige niets, raast haar echtgenoot als een dolle over het complex. Volgens Anne wordt Reggie ‘excentrieker’. Aan wie hem in de weer ziet, dringt zich eerder het woord ‘manisch’ op.

Klusjesman Dennis in zijn camper. Beeld Canvas

En er is Dennis, een vent die zó veel trekken van de klassieke oplichter in zich verenigt dat je je afvraagt of hij niet verzonnen is door Chandler of Hammett of zo. Dennis woont niet op het complex, maar in een busje dat hij elke dag in de buurt parkeert. Op zoek naar een dak boven zijn hoofd brengt hij zijn dagen aan het zwembad door, speurend naar eenzame dames (‘chicks’) aan wie hij zich vervolgens zo onweerstaanbaar opdringt dat hij uiteindelijk bij ze mag intrekken. Een babbeltruc waarmee hij een boel succes lijkt te hebben, is het verhaal dat hij klusjesman is geweest voor Barry Manilow.

Met kletsmajoor Dennis loopt het uiteraard beroerd af: hij vindt dan wel een vrouw die hem in huis neemt, maar komt er al gauw achter dat hij helemaal niet wíl samenwonen. Buiten mag het in The Villages een en al stralende pret en lachend rechtdoor rijden zijn, achter de deur blijft het leven onverminderd ingewikkeld en kronkelig. Ook in de wachtkamer voor het paradijs bestaat eenzaamheid, liefdesverdriet, aftakeling, angst.

Wanneer Reggie terechtstaat voor het bezit van cocaïne en zich misdraagt tegen de rechter, staat Anne in haar eentje op de zoveelste party. Ze swingt in stilte, zwaait met haar arm in de lucht en kijkt verbeten genietend in de verte.