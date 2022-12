In de VS, het grootste autoland ter wereld, zijn nauwelijks flitspalen

Waar lopen de correspondenten van de Volkskrant tegenaan in hun dagelijkse leven? Vandaag: Thomas Rueb rijdt over de snelweg in de Verenigde Staten en ziet nergens een flitspaal.

Bijna ga ik vol op de rem. In een wolk van aarde en graskluiten stuift een auto meters voor mij de weg op. ‘Florida Highway Patrol’ leest de zwarte zijdeur. De sirene loeit niet, maar gilt haast euforisch. Ik vloek. Niet voor het eerst word ik door de Amerikaanse politie van de weg gedrukt.

De snelwegpolitie hoort bij dit land. Door de gehele VS zie je ze als roofdieren schuilen in de berm. Bewegingsloos – tot ze dat niet meer zijn. Ze doen me denken aan grote katten op de Afrikaanse vlakten. Zonder aanstalten zien ze de kuddes voorbijtrekken, luierend in de zon, om dan schijnbaar uit het niets de achtervolging in te zetten.

De jacht is geopend. De politieauto schiet als een kogel van me vandaan. Binnen seconden is hij uit zicht. En dan volgt, onvermijdelijk, de opluchting die zelfs tegen beter weten bij zwaailichten hoort: ze kwamen niet voor mij.

Elke Amerikaan rijdt te hard. Schijnbaar zorgeloos. Op snelwegen lijkt 10 mijl boven het limiet (meestal 70, oftewel 112 km/u) de norm. Als vanzelf ga je daarin mee.

Het duurde weken voor tot me doordrong hoe dat kan. Iets wat voor Europeanen onlosmakelijk hoort bij rijden, kennen ze in het grootste autoland ter wereld nauwelijks: flitspalen.

In de VS handhaaft de politie de snelheidslimieten. Beeld Getty

Nederland telt één flitspaal per 64 vierkante kilometer. In de VS is dat één per 1.453 vierkante meter. Van de 50 staten hebben er 32 geen flitspalen in gebruik. In acht daarvan zijn ze zelfs bij wet verboden. Staten die wel flitsen doen dat vooral in de steden – en dan vaak met mate. In mijn stad New York gaan ze ’s nachts en in het weekend uit.

Privacy is de hoofdreden. Het idee dat de overheid zomaar elk voertuig langs de weg kan vastleggen, geeft menig Amerikaan de kriebels. In bijna de helft van de staten hoef je voorop je auto geen nummerplaat te voeren.

Toch verandert er iets. Het aantal ongelukken met dodelijke afloop in de VS neemt toe: in 2021 stierven zo 42.915 Amerikanen. Transportminister Pete Buttigieg wil in een ‘pilot’ met flitspalen experimenteren.

Dat doe je hier niet zomaar. Het plan leidt tot wrevel bij links (meer geld voor de politie) én rechts (overheidsbemoeienis). De National Motorists Association, een soort Amerikaanse ANWB, noemt het ‘een nachtmerrie’. Camera’s zouden er niet zijn voor onze veiligheid, maar voor ‘hun’ inkomsten. Weinig zaken die gepolariseerd Amerika zo verenigen als flitshaat.

Ik snap het. Flitsvrij rijden is heerlijk. Maar ja, al die achtervolgingen.

Burgers zijn overgeleverd aan de grillen van agenten. Voor 10 mijl (16 kilometer) overtreding zijn ze doorgaans niet te porren, maar zeker weten doe je het nooit. Al die rondscheurende politieauto’s voor overtredingen die (flits!) veilig kunnen worden afgehandeld. En zelfs als er niemand uit de bocht vliegt: elke aanvaring met de politie brengt risico op escalatie mee, al helemaal – zo blijkt steeds opnieuw – voor niet-witte burgers.

Minuten later pas zie ik de politieauto weer terug. Die overtreder moet hard zijn gegaan. Met de zwaailichten flitsend nadert een agent hem op de vluchtstrook, de stilte voor dat onheilspellende klopje op de ruit. ‘License and registration, please.’

Voor een tel maak ik oogcontact met de bestuurder in de baan links van me. De vrouw schudt afkeurend haar hoofd – en trapt dan haar auto hard op de staart. Ik doe hetzelfde. Die agenten zijn nog wel even bezig.