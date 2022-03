In de uitzending voor Oekraïne werden kolderieke situaties met BN’ers gelukkig gemeden

Het was heel makkelijk geweest om in de ironische modus te schieten voor de grootschalige tv-benefietactie voor de Oekraïense bevolking. De reguliere avondprogrammering van alle grote tv-zenders was leeggeveegd, waardoor u het op maandagavond zelfs even zónder de broodnodige Oekraïne-duiding van René van der Gijp in VI vandaag moest stellen. Voor de Giro 555-uitzending waren zo’n beetje alle grote presentatiekanonnen van stal gehaald, van Chantal Janzen en Dionne Stax tot Britt Dekker en Rob ‘Chansons!’ Kemps. Donerende bellers werden met een beetje geluk doorverbonden met het BN’er-belpanel, waarin we onder anderen Ferd Grapperhaus, Rob Geus en Bridget Maasland herkenden.

Met zo’n bonte verzameling tv-sterren lag dus al snel de verleiding op de loer om de benefietuitzending met een ironische blik te volgen. Heel gek was die impuls niet, want in de historie hebben grootschalige Giro 555-uitzendingen – naast hartverwarmende medemenselijkheid – een aantal behoorlijk iconische tv-momenten opgeleverd, met als onbetwist ‘hoogtepunt’ het steunlied van Artiesten voor Azië na de tsunami in 2004 (‘Een oceaan van verdriet, vraagt om meer dan een lied. Maar toch.’)

Chantal Janzen vormde het prettig kalme middelpunt van de benefietuitzending. Beeld NPO

Gelukkig bleef de uitzending voor Oekraïne aangenaam rustig en ernstig, en werden kolderieke situaties met BN’ers gemeden. Aan een geïmproviseerde talkshowtafel voerden Eva Jinek en Jeroen Pauw – een talkshowduo zó vanzelfsprekend dat het er eigenlijk altijd zou moeten zijn – indringende gesprekken met betrokkenen, terwijl Chantal Janzen de avond voortreffelijk aan elkaar praatte. Zelfs de knulligste momenten kregen iets liefs, zoals Rob Kemps met zijn luidkeelse stijl van interviewen, of Britt Dekker, die zich een ondeugend grapje permitteerde over sjoemelsjacheraar Sywert van Lienden.

De meeste zorgen over een kolderieke invulling kwamen voorafgaand aan de uitzending voort uit de aankondiging dat Wendy van Dijk naar de Pools-Oekraïense grens zou worden gestuurd om verslag te doen. Het leidde bij voorbaat tot flink wat ophef, maar de organisatie was er razendsnel bij om te benadrukken dat er in de haast iets was misgegaan in de communicatie. Van Dijk zou op haar eigen manier verslag doen, maar wel binnen de eigen landsgrenzen. De SBS 6-presentator trok daarom met een schoolbus het land door, en bevond zich onder meer te midden van een groep voetballende influencers in Nieuwegein. Wendy van Dijk en Nieuwegein: het klopte gevoelsmatig veel beter dan Wendy aan de Pools-Oekraïense grens.

Ontroerend was de scène waarin Van Dijk in Amsterdam langsging bij de Oekraïense postvoorbereider Mila Pokhyla, wier dochter, schoonzoon en kleinkinderen van 3 en 10 jaar noodgedwongen waren achtergebleven in een schuilkelder. Ze wilden vluchten, maar de weg was te gevaarlijk geworden. Pokhyla kreeg een cheque van 500 duizend euro uitgereikt, maar wat vooral bijbleef was het applaus van haar collega’s, waarna Pokhyla tot tranen geroerd was. Het was het ultieme bewijs dat kleine verhalen ook in de grootste setting nog altijd de meeste indruk maken.

Uiteindelijk werd er een imposant bedrag van 106 miljoen euro opgehaald. De ironische bril kon daarmee gelukkig in de kast blijven, op deze geslaagde tv-avond. Nu maar hopen dat de BN’ers op een onbewaakt moment niet toch stiekem naar de microfoon grijpen voor een steunlied.