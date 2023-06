In de strijd tegen de verengelsing komt het kabinet eindelijk, schoorvoetend, in beweging

De voordelen van de overdreven internationalisering van de universiteiten wegen niet meer op tegen de nadelen. Gelukkig is het niet ingewikkeld om in te grijpen.

Robbert Dijkgraaf is een bedachtzaam mens. Sinds de dag van zijn aantreden wordt de minister van Onderwijs achtervolgd door het dringende verzoek van vrijwel alle betrokkenen in het hoger onderwijs om maatregelen te nemen tegen het overschot aan buitenlandse studenten. De minister dacht na, overlegde, trok een voorstel van zijn voorganger in, opperde voorzichtig wat ideeën, overlegde nog een keer maar kwam niet tot concrete besluiten. Pas nu zijn er aanwijzingen dat hij in beweging komt.

Het probleem is bekend. Waar de Nederlandse onderwijspolitiek begin deze eeuw nog geheel in het teken stond van méér internationalisering, is nu niemand meer blij met hoe het gelopen is. Vorig collegejaar stonden 115 duizend internationale studenten ingeschreven in het hoger onderwijs, 3,5 keer zoveel als vijftien jaar geleden. Op de universiteiten kwam 40 procent van de nieuwe studenten uit het buitenland.

De alarmsignalen over de effecten volgen elkaar snel op: de overbezetting van de collegezalen draagt bij aan de verlaging van de kwaliteit van het onderwijs, er zijn opleidingen waar de toestroom uit het buitenland inmiddels de studiekeuze van Nederlandse schoolverlaters belemmert, aan het begin van dit schooljaar was er een tekort van bijna 27 duizend studentenkamers en de totale verengelsing van het hoger onderwijs ondermijnt bij te veel Nederlandse studenten de beheersing van het Nederlands.

Dat is inderdaad niet de bedoeling, erkende Dijkgraaf deze week volmondig in de Tweede Kamer, ook omdat de beoogde voordelen lang niet altijd evident zijn. Het is belangrijk dat Nederlandse studenten hun Engels beheersen, kennismaken met anderstaligen en een open blik over de grens hebben, maar het overgrote deel gaat uiteindelijk gewoon in Nederland werken. Op te veel opleidingen is Engels de voertaal geworden zonder dat daar een goede reden voor is, anders dan de ambitie om zoveel mogelijk lucratieve buitenlandse studenten binnen te halen, die na gedane zaken binnen de kortste keren weer vertrekken.

Draconische maatregelen zijn niet eens nodig, want de sleutel ligt in de voertaal. Binnen de EU is het lastig om studenten te weren vanwege het vrije verkeer van mensen, maar als het Nederlands weer de norm wordt binnen de meeste studies, is het voor veel anderstaligen meteen gedaan met de aantrekkingskracht.

Tot vreugde van de Kamer zit de minister inmiddels op dat spoor. Wat hem betreft wordt in de bachelorfase hooguit eenderde van de vakken in het Engels gegeven. Dat biedt genoeg ruimte om buitenlandse topdocenten les te laten geven in hun specialisme en daarmee wordt de norm hersteld van het Nederlands als academische taal.

Uitzonderingen mogen er zijn, maar die worden dan wel eerst beoordeeld op nut en noodzaak: is het nodig om de opleiding op internationale topkwaliteit te houden? Hebben de studenten, de stad en het land er echt baat bij?

De minister zit nog altijd in de ideeënfase, waardoor in de Kamer meteen vragen rezen over de uitwerking, zeker zolang het voor universiteiten financieel aantrekkelijk blijft om te werven in het buitenland. Dijkgraaf beloofde ‘binnenkort’ met meer details te komen.

De gedachten van de minister gaan de goede kant op. Nu nog voorkomen dat bedachtzaamheid afglijdt tot overdreven traagheid.