In de strijd om de pulsvisserij raakte Nederland het spoorvolledig bijster

Opeens stond het kabinet waar het in Brussel niet vaak staat: helemaal alleen in de hoek.

Pieter Omtzigt overdreef toen hij Nederland eerder dit jaar omschreef als een bananenmonarchie, maar het beeld van een land met een transparante, eerlijke en goedbedoelende overheid staat inmiddels wel te wankelen. De jongste onthullingen over de strijd om de pulsvisserij maken het er niet beter op.

De ‘elektrische visserij’ is sinds 2018 onderwerp van een harde confrontatie tussen de EU en het Nederlandse kabinet. In Nederlandse ogen is het een belangrijke innovatie die een fraaie impuls heeft gegeven aan een noodlijdende sector. De pogingen om ook de rest van Europa daarvan te overtuigen mislukten echter jammerlijk. De tegenkracht van de milieubeweging en vooral de Franse vissers - die oneerlijke concurrentie zien - bleek te sterk.

En dat is geen wonder. We wisten al dat de opeenvolgende kabinetten veel politieke bluf inzetten om de Nederlandse pulsvisserij op weg te helpen. De uiteindelijke nederlaag zou te wijten zijn geweest aan naïeve inschattingsfouten. Uit de documenten die de NOS vorige week boven water haalde, komt een ernstiger beeld naar voren: het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij wist dondersgoed dat het met de uitbreiding van de pulsvisboot tegen alle afspraken handelde, maar verdraaide uit politiek opportunisme jarenlang de feiten om niet tegen de lamp te lopen. Uitdrukkelijke waarschuwingen van ambtenaren werden door de politieke top doelbewust in de wind geslagen.

Uiteindelijk kwam Nederland zo in Brussel te staan waar het zelden staat: helemaal alleen in de hoek, omdat zelfs de meest bevriende lidstaten geen zin hadden om hier hun vingers aan te branden.

De Nederlandse pulsvissers blijven achter met geknakte verwachtingen. Hun woede was in de afgelopen jaren vooral op Brussel gericht en op de Fransen die met leugens en bedrog hun strijd zouden voeren tegen het arme Nederland. Van die indruk is weinig meer over.

Ergens leeft nog altijd de hoop dat de Nederlandse wetenschap de rest van Europa alsnog kan overtuigen dat er ook voordelen zijn aan de pulsvisserij, mits we er verantwoord mee omgaan: minder schade aan de zeebodem, minder CO2-uitstoot, minder bijvangst.

Wie weet, maar voordat die argumenten weer gaan tellen zal de Nederlandse politiek het eerst over een heel andere boeg moeten gooien.