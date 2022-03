In de spiegel die op het slagveld achterblijft, zien we het gelaat van de oud-bondskanselier

De Russische president Vladimir Poetin gaat de oorlog tegen het Westen verliezen, vanwege het simpele feit dat zijn op plundering en corruptie drijvende economische regime zonder het immorele partnerschap van het Westen veroordeeld is tot de dood. Maar, met een nederlaag van Poetin is deze episode niet ten einde. Op het verlaten, bloedige slagveld zal straks een spiegel met duizend scheurtjes op ons wachten. We zullen er in kijken en zullen versteld staan van wat we zien.

Stel u eens voor: de spiegel is uit de modder van de gevechten getrokken, we kijken erin en zijn met stomheid geslagen: ‘Ja maar dit zijn we helemaal niet. Wie is deze man ook alweer die ons vanuit de spiegel diep in de ogen kijkt? Hij heeft witte wenkbrauwen. Hij is goed doorvoed. Een grijze blik in de ogen, een hoekige kin, die sterke haren op dat oude gezicht… Wel een bekend gezicht, dat wel.’

Is het niet Gerhard Schröder, met die lelijke grijns van hem? In de spiegel de smoel van de oud-bondskanselier van Duitsland die tegenwoordig bestuurder van de Russische oliemaatschappij Rosneft is. Ooit de machtigste man van Duitsland, nu fervente supporter van Poetin. De man die ondanks een ultimatum van zijn sociaaldemocratische SPD het Russische geld weigert op te geven. Schröder, van wie het vermogen op twintig miljoen euro wordt geschat, die zich desondanks voor het karretje van een bloeddorstige, oppositieleden vergiftigende, het volk muilkorvende dictator laat spannen. Is dat wat we zien als we als westerlingen straks na de oorlog in de spiegel kijken?

Nu is de zelfreflectie in een spiegel, na de kameleon, de meest veranderlijke wat de natuur ons heeft geschonken en is het best mogelijk om in een reflex van zelfmedelijden het gezicht van de oud-bondskanselier te vervangen door andere gezichten.

Derhalve; spiegeltje, spiegeltje in onze verweerde handen, laat ons iets anders zien dan die oude smeerlap. Geef ons hoop. Laat ons ook geen Shell-bestuurders zien die in deze heetste dagen van de strijd, waarin flatgebouwen worden gebombardeerd, een miljoen mensen op de vlucht zijn geslagen en het bloed nog warm is op de Oekraïense bodem, geen zakelijke kansen aan zich voorbij hebben laten gaan en snel even goedkope Russische olie hebben opgeslagen. Spiegel, breng ons naar de oude tijden, laat ons het mooie beeld zien van het einde van de Koude Oorlog, van de vrede en van het geluk.

De kleuren van de jaren negentig in de spiegel, de smaak van het absurd grote geld in de monden. De grenzen vervagen voor het grootkapitaal. Het duizelingwekkende tempo waarin de allerrijksten honderd keer rijker worden. Allemaal te zien in de spiegel. Daar de arbeidersklasse die verlaten wordt. Een nieuw millennium breekt aan, het idealisme in het sterfbed. Een glimmend presenteerblaadje met daarop de wereld als het ultieme cadeau voor de multinational, de plunderaar, de oligarch, de oliesjeik… De geboorte van een nieuw kind in de spiegel. Ook u bent welkom in de nieuwe wereldorde, meneer de tsaar in opleiding.

Een Rus met het gezicht van een vos, bereid om zijn eigen land te beroven en te laten bestelen door zijn makkers. In een wereld waar overal de kloof tussen extreemrijk en straatarm schandalige vormen aanneemt, kan ook Vladimir zijn lusten botvieren. Hij is het kind van de nieuwe wereld en het zal niet lang duren eer hij het andere grote product van onze tijd met de naam Gerhard Schröder vindt en in de armen sluit.

De spiegel die na de nederlaag van Poetin op het slagveld is blijven liggen heeft geen boodschap aan onze meelijwekkende wensen. We kijken erin en zien de toet van Poetin.

Veeg de modder van het slagveld er af en kijk goed in die verdomde spiegel. Zie de monsters groter worden. Ze zullen zich, als de tijd er rijp voor is, op onze waardigheid, op ons brood, op onze simpele wensen en op onze landen storten. Het is een zieke baarmoeder die verrotte kinderen heeft gebaard. Afkomstig uit de buik van het neoliberalisme is de bondskanselier het schoothondje van een dictator geworden, mannen met schandalig veel geld geven miljarden uit om voor astronaut te spelen. En het kind dat een tsaar wilde worden, die dreigt nu de hele wereld in brand te steken en zal verliezen, omdat hij zich niet houdt aan de spelregels van de nieuwe wereldorde der neoliberalen.

Erdal Balci is schrijver en journalist en schrijft elke week een wisselcolumn met Tim ‘S Jongers.