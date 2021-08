In De school die kleur bekent worden kinderen op kleur ingedeeld om racisme te bestrijden

In het experiment leren 11-jarigen dat ze niet zo ‘kleurenblind’ zijn als gedacht.

‘Ras doet er niet toe’, zegt Henry, een bleek, roodharig jongetje met een ronde bril. ‘Het gaat erom wie je bent.’ De 11-jarige kinderen uit de brugklas van de Engelse Glennthorne High School doen voor de driedelige serie De school die kleur bekent (deel 2 is vanavond te zien bij BNNVara) mee aan een in de VS ontwikkeld experiment. In deel 1 maken ze een door Harvard-onderzoekers ontwikkelde test die de vraag beantwoordt of ze echt zo kleurenblind zijn: nee natuurlijk. Vrijwel de hele klas heeft onbewuste vooroordelen ten faveure van wit. Henry is in shock.

Hierna worden ze ingedeeld in ‘affiniteitsgroepen’: zwarte en bruine kinderen in een groep, en de witte ook. De onderzoekers die het experiment begeleiden maken deel uit van de inmiddels bekendere beweging die zich verzet tegen ‘kleurenblindheid’: het idee dat je ‘geen kleur ziet’ ontkent volgens hen de effecten van raciale verschillen in een ongelijke wereld.

Bright en Henry in De school die kleur bekent (Engelstalige titel: The School that tried to end racism). Beeld BNNVara

Het idee is dat de kinderen in de affiniteitsgroepen dingen durven zeggen die ze niet zouden zeggen in aanwezigheid van kinderen van een ander ras, wat onwetendheid zou bestrijden. Soortgelijke groepen, die op progressieve Amerikaanse scholen bestaan voor bijvoorbeeld zwarte of Aziatische studenten, zijn overigens niet onomstreden: volgens critici legt de focus op identiteit juist te veel nadruk op verschillen.

In de groep met zwarte en bruine kinderen barst het gesprek los. ‘Ze mogen mij gerust zwart noemen, want dat ben ik, net als de opa van mijn opa’s opa’, zegt Bright. Die avond vertelt hij zijn moeder stamelend dat hij laatst zomaar werd verdacht van snoepdiefstal. In de witte klas zoeken de kinderen naar woorden over wit zijn. ‘Wit zijn zegt helemaal niks’, mompelt een meisje. Henry vindt het ‘verschrikkelijk’ om te worden ingedeeld naar kleur en moet die avond thuis huilen.

En zo vormt de klas in De school die kleur bekent nu en dan een microkosmosje waarin veel maatschappijbreed ongemak rondom racismegesprekken te herkennen valt. In aflevering 2 leren de kinderen over privilege aan de hand van een spel. Ze staan op een streep en mogen een stap voorwaarts doen als hen bijvoorbeeld nog nooit is gevraagd waar ze vandaan komen, of zich nooit zorgen maken om te worden aangehouden – een methode die we nog kennen van Arie Boomsma’s Over de Streep. ‘Het voelt als een racistische sportdag’, zegt Bright opgewekt als hij de achterstand van de zwarte kinderen ziet. ‘Het voelt niet helemaal goed’, vindt Henry.

Het proces dat de kinderen doormaken is interessant, en vast leerzaam voor wie nu nóg niet bekend is met het begrip privilege. Toch zal de boodschap die De school die kleur bekent wil overbrengen (opgenomen vóór de opleving van de antiracismebeweging na de dood van George Floyd) voor velen zijn ingehaald door de tijd. Er is daarnaast weinig wrijving: 11-jarigen zijn nog plooibaar.

Voor de Nederlandse variant van dit format zou ik graag zien hoe zo’n experiment zou verlopen op, zeg, een transportbedrijf in Emmen, of liever nog, een politiebureau in Den Haag.