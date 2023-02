In de sauna had Thomas een goed gesprek met een werkloze acteur, de moedeloosheid droop in grote zweetdruppels van hem af

In de sauna zat een man. Hij was, vertelde hij, een werkeloze acteur: twee woorden die samengaan als ‘nogal’ en ‘wiedes’. Hij sprak me aan. ‘Lekker gesport?’

Zelf bloot zijn is al eng, maar dan ook nog een gesprek voeren met iemand die ook in zijn blote jodocus dan wel haar blote foef is, vind ik lastig. Ik weet nooit goed waar ik mijn ogen moet laten. Je moet iets kiezen, anders dwalen ze naar waar nieuwsgierigheid ze leidt. Voor je uit staren is onbeleefd, maar alleen maar in de ogen staren is ook creepy, in zo’n kleine ruimte.

Gelukkig vertelde hij snel dat hij een acteur was. Daarmee haalde hij alle gêne uit de lucht. Acteurs zijn namelijk enorm op hun gemak met hun eigen (en elkaars) lijf, vanwege de vele grensoverschrijdende lessen die ze op de toneelschool hebben gevolgd. Het viel me nog mee dat hij niet bij me op schoot ging zitten. Serieus, dat doen ze, die acteurs. Bij elkaar op schoot zitten. De hele tijd.

We wisselden ditjes en datjes uit. Hij had een groepsles bodypump gehad, ik had in de gewichten gehangen. Dan heb je het al snel over ‘doelen’. Voor mij was dat het tegengaan van de totale verpudding van mijn lichaam, voor hem bleek het om humeurverbetering te gaan. Daarop bekende ik dat ik ook weleens in de put zat, waarop we beiden nog openhartiger werden over onze worstelingen met onze respectievelijke demonen. Gewoon, een goed gesprek, tussen twee bezwete, naakte mannen.

Hij zat in een dalletje, want het schreeuwend personeelstekort in Nederland geldt niet voor acteurs. De meesten die ik ken, doen dan ook bedrijfstrainingen. Lastige klant spelen, of ontevreden werknemer. Ik hoor van vrienden dat ze meestal steengoed zijn. Da’s mooi, maar dan gun je ze leukere rollen. Die zijn echter schaars, en een vaste dienstbetrekking is maar voor een handjevol bofkonten weggelegd. De onzekerheid van mijn blote gesprekspartner is dan ook de norm voor acteurs. En wanneer je kinderen hebt, een hypotheek en een vrouw wier goede adviezen een steeds dwingender karakter krijgen, kun je makkelijk moedeloos worden van het gapende gat tussen droom en daad. En dat droop van hem af, moedeloosheid, in grote zweetdruppels.

Ik vroeg me af waar het bij mij was goed gegaan. Misschien is mijn mazzel wel precies datgene waar ik altijd over klaag: dat ik niet weet wat ik wil. Ik ben altijd maar achter iedereen aan gelopen die wat van me wilde. Toen iemand cabaret met me wilde maken, ging ik dat doen. Iemand vroeg me voor een tv-programma, was ik ineens op tv. Iemand vroeg me columns te tikken, en nu sta ik op deze bladzij. Heel leuk en opwindend allemaal, maar wanneer ik bijvoorbeeld een komiek ontmoet die dat al zijn hele leven wilde worden, ben ik jaloers; geen twijfel, geen worsteling. Je zou haast vergeten dat voor iedereen die zijn droom heeft nagejaagd en gevangen, er duizend anderen met dezelfde droom zijn die hebben misgegrepen.

Ik raadde de blote acteur aan om zijn eigen dingetjes te gaan maken. Bijvoorbeeld Hamlet spelen, en alle rollen zelf doen. Op een camping. En dan op YouTube zetten. Hij keek me aan, en ik dacht: als hij me nu vraagt of ik meedoe, loop ik er zó achteraan.