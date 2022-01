In de reacties op het nieuwe kabinet is het seksisme niet te harden

Bibliotheken zijn erover volgeschreven, onderzoek na onderzoek wordt ernaar gedaan. Dan krijgen proefpersonen cv’s voorgelegd met daarin precies dezelfde informatie, alleen verschilt de naam die erboven staat een beetje: Linda en Leo, bijvoorbeeld, of Erik en Erica. En keer op keer blijkt dan dat de een competenter wordt geacht dan de ander, en dat daarbij wonderwel ook nog sprake is van een constante. Dat soort onderzoeken nemen we voor kennisgeving aan in de zaligmakende veronderstelling dat wij, verlichte rationele geesten (m/v), natuurlijk niet zo denken.

Het mooie aan emancipatie is dat je dit soort vooroordelen live in actie kunt zien. Buiten het lab dus. In de reacties op het nieuwe kabinet bijvoorbeeld, dat voor het eerst in de geschiedenis bijna evenveel vrouwen als mannen telt.

Een voorzichtige, voorlopige conclusie? Het seksisme is niet te harden.

Mark Rutte heeft nooit aan inhoudelijke deskundigheid gehecht. De premier koos zijn bestuurders veelal op politieke handigheid, ze moesten overal inzetbaar zijn. Heel soms leidde dat tot opgetrokken wenkbrauwen, bijvoorbeeld toen Halbe Zijlstra minister van Buitenlandse Zaken werd, maar het werd bovenal begrepen.

En nu? Niet eerder ging het zo veel over de geschiktheid van de nieuwe ministers, of beter gezegd: hun ongeschiktheid. En ja, dat heeft ook te maken met het feit dat veel van hen vrouw zijn.

Natuurlijk is het verband niet een op een. Seksisme blaft je niet in het gezicht, het is meer het gefluister in je hoofd als je wordt geconfronteerd met beelden die verwarrend zijn. Zoals een vrouwelijke minister van Financiën, terwijl we er zo aan gewend zijn dat een man met het koffertje zwaait. Geld, percentages, een van de machtigste posities van het kabinet: sowieso dingen die we meer met mannen associëren. En dus gaan we op zoek naar rationele verklaringen voor de verwarring, dingen die net wat beter klinken dan ‘vrouwen kunnen niets’.

Zo telde Nederland deze week plotseling 17 miljoen personeelsfunctionarissen. Die keken naar de cv’s, tuurden over het brilletje naar de sollicitanten en besloten: nee, het is niet genoeg. ‘Geen ervaring’, klonk het in de brievenrubrieken van vrijwel alle kranten over de vrouwelijke ministers, uiteraard met De T. voorop. Daar is de redactie van Wat U Zegt vermoedelijk van de skipiste teruggeroepen om er zorg voor te dragen dat het ongenoegen voluit de kolommen bereikte, voorzien van de nodige pathos. ‘Ik houd mijn hart vast’, schreef Irene uit Lemmer.

Juist die nadruk op het gebrek aan ervaring is interessant, omdat daar het verschil tussen de seksen zo duidelijk wordt. An sich is het helemaal geen gekke vraag of iemand deskundig genoeg is voor een post. Alleen: die vraag wordt veel eerder gesteld bij vrouwen. Bij mannen gaan we uit van hun potentie, terwijl we vrouwen beoordelen op wat ze tot dusver hebben bereikt. Daardoor worden ze eerder als risico gezien, schrijft voormalig politiek adviseur Julia Wouters in het boek De zijkant van de macht. Prima diplomaat, die Kaag, klinkt het dus, maar weet ze ook hoe een rekenmachine werkt?

En áls er dan weinig twijfel is aan de deskundigheid, dan is er altijd nog de franje die het zicht erop ontneemt. In de Volkskrant verscheen deze week een profiel van Micky Adriaansens, de nieuwe minister van Economische Zaken. Elke bron was lyrisch: uitstekende managementkwaliteiten, nauwkeurig, kritisch, goede reputatie in het bedrijfsleven. De kop boven het artikel? ‘Naast Rutte staat weldra een ex-hockeybons en zangeres op het bordes’. Adriaansens was in haar studententijd namelijk lid van de Hermes House Band, bijna veertig jaar geleden.

Leuk weetje natuurlijk. Al betwijfel ik of hetzelfde was gebeurd als de nieuwe minister Mick Adriaansens had geheten.