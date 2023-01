Na ons korte verblijf bezuiden Brussel reden we naar de Belgische Ardennen, waar we een woning hadden gehuurd met twee bevriende gezinnen. Het huis dat we na intensief zoekwerk hadden gevonden lag tegen de grens van Frankrijk en over de grens van het financieel betamelijke. Maar daar kregen we ook wat voor.

Nergens ben ik zo gastvrij ontvangen als hier. We konden er de eerste dag al tussen 18.00 en 20.00 uur in. De tussenpersoon was niet in staat te komen en verwees voor alle informatie naar de ‘welkomstmap’. Op de kaft van die welkomstmap stond slechts de volgende tekst: ‘De afzettingen op de openbare weg van blikjes, sigarettenpeuken, kauwgom en ander afval zijn een onbeleefdheid die wordt bestraft met 200 euro. En als deze door de milieupolitie wordt gevonden, is deze boete aan jou toe te rekenen.’ Daaronder stond in cursief en tussen aanhalingstekens (meestal is dat dan een quote van Hemingway): ‘Wallonië is geen vuilnisbak’.

Binnen in de map zat een A4’tje met ‘enkele tips en aanbevelingen om uw verblijf aangenaam te maken’: - Dit huis is alleen voor gezinnen, zorg ervoor - Voor rokers zijn asbakken buiten geïnstalleerd - Geen muziek of geluid van buiten na 22.00 uur en overdag redelijk zijn (decibel) - Je verblijft in een rustig dorpje en ieders rust is gewenst. - Denk eraan om ’s nachts alle buitenverlichting uit te doen.

Onder dit rijtje tips en aanbevelingen stond in kleinere letters: ‘We wijzen alle verantwoordelijkheid af als deze aanbevelingen niet worden nageleefd.’

Op de oven was een sticker geplakt: ‘Zuiver maken na elk gebruik’. Ook op de magnetron: ‘Zuiver maken na elk gebruik’. De broodrooster: ‘Zuiver maken na elk gebruik’. Op alle kastjes in de keuken stonden stickers: ‘Gelieve alles mooi geordend op de juiste plaats terug te zetten’. In de kast waar de mokken en koppen stonden, waren ook stickers geplakt op elk plankje. Bij de kindermokken: ‘kindertassen’. Daaronder, waar de kleine mokken stonden: ‘kleine tassen’. De grote tassen stonden op de bovenste plank (in een ideale wereld zouden ze de vaatwasser hier de ‘tasmachine’ noemen. Maar dit is niet de ideale wereld, dit is Wallonië – dat overigens ook geen vuilnisbak is). Het afval ‘dient strikt gesorteerd te worden’, anders wordt er 100 euro op de borg ingehouden.

Ook op het dressoir in de eetkamer veel stickers, waaronder een op een lade met speelkaarten: ‘Speelkaarten geordend terugleggen’. Die speelkaarten zou je dan weer kunnen gebruiken op de speciale kaarttafel in de ‘speelruimte’, waar ook een biljart te vinden is, twee hometrainers en een bar. De speelruimte dient wel om 22.00 uur verlaten te worden, want ‘respect voor de buurt’.

Overigens staat dit vakantiehuis (of hebben we per ongeluk een internaat geboekt?) pal naast een kerk, waarvan elk half en heel uur de klokken luiden. Ook ’s nachts. Maar verder is het genieten (decibel).