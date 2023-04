In de luie stoel bij de tv zit mevrouw Mousseaux. Mevrouw Mousseaux is een asshole

We hebben ons verzameld in de gezamenlijke huiskamer om een nieuwe bewoner te verwelkomen. De koffie staat klaar, mijn collega heeft een cake gebakken en met ons vriendelijkste gezicht kijken we toe hoe hij aan de arm van zijn dochter de kamer binnenschuifelt.

In de luie stoel bij de tv zit mevrouw Mousseaux (95). Ze kijkt op van haar breiwerk en zegt: ‘Wat een ver-schrik-ke-lijke man’.

Mevrouw Mousseaux is een asshole. Vorige week zat ze ook in die stoel en toen stak ze opeens haar been uit terwijl er iemand langsliep. Ik was geschrokken bij de gestruikelde bewoner neergehurkt, maar mevrouw Mousseaux breide gewoon door en vroeg, zonder op te kijken: ‘Heeft ze haar heup gebroken?’

Toen mevrouw Mousseaux hier werd opgenomen, waren haar zoon en schoondochter mee. Mijn collega wees door het raam naar het pad dat naar de tuin achter het verpleeghuis leidt. ‘Daar kunt u met uw moeder wandelen’, zei ze.

‘O ja’, zei de zoon. Hij keek naar zijn vrouw en op het moment dat hun blikken elkaar kruisten, schoten ze allebei in de slappe lach.

Over de auteur

Thomas van der Meer is schrijver en werkt in een verpleeghuis. Hij schrijft om de week een wisselcolumn met Erdal Balci. De namen in deze column zijn gefingeerd en sommige details zijn aangepast.

De zoon en zijn vrouw hebben we daarna nooit meer gezien. Eerst vonden we dat schandelijk; inmiddels hebben we er alle begrip voor.

In het leven van iemand met dementie gaat de hele dag van alles mis en dat is frustrerend. Ook raak je door dementie je goede manieren kwijt en kun je uiteindelijk de taal niet goed meer beheersen, waardoor je niet kunt uitleggen wat je dwarszit. Daardoor komt agressie best vaak voor op een psychogeriatrische afdeling.

Ik ben nog nooit door een bewoner geslagen en dat komt door drie factoren. De eerste is geluk. De meeste klappen worden uitgedeeld door mevrouw Dobbelaar (90), maar mij slaat ze niet, omdat ik een man ben. Mijn vrouwelijke collega’s smijt ze haar pillen in het gezicht en jaagt ze met haar stok achterna, maar ik krijg een schalks lachje en een tik voor mijn billen. ‘Ik heb zin om ondeugende dingen met jou te doen’, zegt ze.

De tweede factor is dat mensen vooral gaan slaan als je verwacht dat ze gaan slaan, en ik vind het altijd heel moeilijk te geloven dat iemand me echt zou slaan.

De derde factor is dat ik er niet bedreigend uitzie. Bijna iedereen die mij ontmoet denkt dat-ie groter is dan ik. Met mijn lengte van 1.80 ben ik niet groot, maar ook niet klein. Toch heb ik vaker dan eens meegemaakt dat er een piepklein persoon naast mij stond die verrast naar mij omhoog keek en zei: ‘Ik dacht dat ik langer was dan jij.’

Ik ging eens met een vriendin mee naar de manege. Ze had een fel en dominant paard van een ras dat werd ingezet in de oorlog. ‘Ze accepteert alleen krachtige persoonlijkheden’, zei de vriendin. Ik moest bij het dier op audiëntie. Ze keek me twee seconden aan met haar grote glanzende ogen, wendde haar hoofd snuivend af en heeft me de rest van de middag genegeerd. Het oorlogspaard was zelfs zo beledigd door mijn aanwezigheid dat de vriendin die middag ook niet op haar mocht rijden.

‘Kijk die man nou zitten’, zegt mevrouw Mousseaux tijdens de lunch, en ze knikt naar de nieuwe bewoner. ‘Kun je hem niet weghalen? De eetlust vergaat me.’ Naast hem zit mevrouw Wolthuis (97). ‘Geef die man eens een stomp’, zegt mevrouw Mousseaux tegen haar. ‘Toe, geef hem een klap.’

‘Als u nu niet ophoudt, zet ik u op de gang’, zeg ik. ‘Echt, hoor.’

Ze leunt achterover in haar stoel en kijkt me smalend aan. ‘O, ja? Probeer het maar. Ik zal jou eens wat laten zien.’ Ze denkt zeker ook dat ze groter is dan ik.

‘Mag ik u er even op wijzen dat ik twee koppen groter ben dan u, 20 kilo zwaarder en 60 jaar jonger?’

‘Tja, meid’, zegt mevrouw Wolthuis. ‘Zonder hulp van die jongen kom jij niet eens van je stoel.’

Mevrouw Mousseaux houdt zich voorlopig koest.