In de literatuur bestaat het niet, dat een melkmuil een oude man uitlegt hoe hij een zin moet opschrijven

Wat ik minder vind aan mijn tennisleraar, geheten Rudie, is dat hij vragen beantwoordt met zijn ogen dicht. Dus als ik Rudie, die zeventien is, vraag of je met je racket over het net mag, om daar de bal een bekeken tikje te geven, schuin naar beneden, en zo te scoren, ik verzin maar iets, dan denkt hij eerst even na, sluit zijn ogen, en zegt: ‘Het net passeren met je racket is toegestaan, maar de bal die je slaat, Peter, moet er eerst aan jouw kant overheen zijn gekomen, wat als vanzelf betekent dat we geen balletjes gaan staan opwachten met ons racket er al overheen, snap je?’

Met nog altijd gesloten ogen knikt Rudie meestal nog wat na – om zichzelf, denk ik, en opent ze dan pas weer, starend in de verte.

Wie het ook doet, is de dalai lama. Maar dat is de belangrijkste tulku, een geïncarneerde lama, van de gelug. (Ik citeer Wikipedia, de eerste zin.) Aha, de dalai lama is dus een geïncarneerde lama, interessant, maar als je verder leest, blijken er twee soorten lama’s te bestaan, jammer, namelijk schaapkamelen en goeroes, beide geliefd én omstreden bij het grote publiek.

Wat schaapkamelen populair maakt, is dat je ze niet te lang moet aankijken, want dan spugen ze je in je gezicht. (Ga nou niet meteen je kameel kruisen met je schaap, nergens staat dat je dan een lama krijgt – PB).

Wat de dalai lama populair maakt, zijn rare grapjes, zoals in een vol Ahoy tegen Erica Terpstra zeggen, toen ze hem iets te lang zat aan te kijken, dat een ascetisch dieet, waarover ze het hadden, ook wel iets voor haar zou zijn. Typisch lamagedrag. Wat beide soorten lama’s namelijk ook gemeen hebben, is dat ze graag op dezelfde plek schijten. (Wikipedia, aangevuld met eigen kennis over de dalai lama.)

Enfin, mijn tennisleraar heeft van beide iets. Qua tennis is Rudie een dalai lama, ik meen dit. Spiritueel hoe hij zijn ballen naar me toeslaat, het kalme voetenwerk waarmee hij erheen dribbelt, het terdege voorbereiden van zijn slag, waarna hij de bal op didactische wijze MET GESLOTEN OGEN voor mijn voeten legt, de zwaai tot boven zijn schouder afmakend, ogen open, en snel weer dicht, ‘let daarop Peter, netjes afmaken, maak het jezelf makkelijk, niet gaan duwen’ – en weer open, de doppen.

Rudie is nog een kind. Wringt daar de tennisloafer?

Nee, leeftijd speelt geen rol. De nummer 1 van de wereld, Carlos Alcarez, is ook nog een kind. In de literatuur bestaat het niet, dat een melkmuil een oude man uitlegt hoe hij een zin moet opschrijven. (Nou ja, Rimbaud had het misschien gekund, tegen Campert ofzo. ‘Nee Remco, poëzie is geen draad, maak er liever ‘daad’ van – zo ja.’ Toch zou zelfs Rimbaud zijn doppen open hebben gehouden bij dat soort teksten.)

Misschien terg ik Rudie daarom graag met moeilijke tennisvragen. ‘Zeg Rudie’, zeg ik bijvoorbeeld, ‘waarom zijn tennissers eigenlijk niet tweearmig? Dan kun je snel je racket overgeven aan je andere hand, en alles met keiharde forehands afmaken.’

Rudie denkt even na, sluit zijn ogen. ‘Leuk bedacht, Peter, maar als je tegen een topper staat, dan komen de ballen zo snel terug dat je geen tijd hebt om je racket over te geven aan je andere hand, snap je?’

Snel, nog voor hij zijn ogen weer open heeft, vraag ik: ‘En als je nou eens met twee rackets speelt? In elke hand één?’

Rudies ogen blijven dicht. Z’n oogbollen rollen eronder. Ja, die zag-ie niet aankomen. Als een schaapkameel beweegt hij zijn mond. Maar er komt niks uit! Hij weet het niet!