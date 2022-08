In de jaren negentig waren er veel mensen die Gorbátsjov zeiden, omdat dat je (geheel onterecht) een air van deskundigheid gaf

Ik droomde dat ik op de Titanic zat, en we waren al aan het zinken. De vissen zwommen langs de patrijspoort, maar in plaats van echt iets te doen, kon ik alleen maar nadenken over het aquarium vlakbij die patrijspoort – wat zouden de vissen in dat aquarium ervan vinden dat ze ineens hun soortgenoten in de zee konden zien?

Dit heet: je verliezen in details.

Toen ik wakker werd hoorde ik dat Gorbatsjov dood was. En net zoals in die droom kon ik alleen maar denken over wat er niet echt toe deed: dat er in de jaren negentig veel mensen waren die Gorbátsjov zeiden, omdat dat je (geheel onterecht) een air van deskundigheid gaf. Dat ik schoolschriften had waarvan de kaft bedrukt was met de woorden ‘perestrojka’ en ‘glasnost’, omdat dit toen oprecht hippe begrippen waren. Ik dacht over het gevoel van toen, dat alles goed zou komen. Zinken bestond niet.