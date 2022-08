In de jaren 80 klonk al: in welk land heeft minder dan 5 procent van de bevolking zo veel politieke invloed?

Boerenzonen tijdens landbouwdemonstraties op het Binnenhof, 1 maart 1983. Beeld Nationaal Archief/Collectie Spaarnestad/Adriana Sjan Bijman

Het moet midden jaren ’80 zijn geweest toen ik, bij toeval, verzeild raakte op een grote agrarische conferentie. Veel bezoekers en veel sprekers, onder wie Barend Biesheuvel, de oud-premier, ARP’er (CDA) en van boerenafkomst.

Ik herinner me nog goed zijn lofzang op de kracht en macht van de agrarische drie-eenheid: de Boeren, de Rabobank en het ministerie van Landbouw. Om vervolgens af te sluiten met de vraag: is er ergens op deze wereld één land waar minder dan 5 procent van de bevolking zo veel politieke invloed heeft?

Luid applaus. Wat is er toch veel veranderd in veertig jaar.

Robert Dommerholt Schoos (Luxemburg)

Ronde tafel

Uiteraard heb ik de bijdrage van Floor Doppen uitgescheurd en aan mijn 26-jarige dochter gestuurd. Voor haar en om te delen met al haar vriendinnen. Want: zo herkenbaar.

Tegelijkertijd zou ik een beroep willen doen op de Floors van deze wereld om een stap verder te gaan. Is er geen format te bedenken waarin vrouwen wél willen aanschuiven en tot hun recht komen? Want misschien is zo’n ronde tafel met meningen wel heel erg op mannen gesneden. Dus kom op Floor, ga ervoor.

Els Luijten Roden

Anekdotes

‘Eén van de problemen waaraan de nog altijd scheve tafelverdeling ten grondslag ligt, is het fenomeen ‘zelfvertrouwenskloof’, schrijft Floor Doppen. Deze kloof zie je niet alleen bij talkshows, helaas. Maar misschien begint het, zoals

vaker, bij de definitie. In het artikel constateert Doppen immers zelf ’dat de samenleving nog niet zover is’.

Anders gezegd: mannen hebben nog altijd veel meer krediet. Onbekommerd anekdotes opdissen: een man krijgt het voordeel van de twijfel, een vrouw wordt beschuldigd van ‘Libelle-taal’, of erger.

Laten we dit fenomeen liever een ‘kredietkloof’ noemen. Waarmee de bal bij de kijker ligt, waar-ie hoort. Met een béétje krediet zullen vrouwen vaker aanschuiven en hun veelal kundige(r) zegje doen.

Magrite Glasz Rotterdam

Sorry

Frank Heinen schrijft over de ‘latte-factor’. Die kende ik nog niet. Waarvoor dank.

Ik stond onlangs bij een bordje: ‘sorry als het wat langer duurt’, te wachten op een espresso en zo’n latte. En bedacht dat het personeelstekort in de horeca aanzienlijk kleiner zou kunnen zijn als iedereen weer gewone koffie gaat drinken.

Aart Balt Houten

Krokodillentranen

Op de voorpagina van de krant lees ik in verband met het land Qatar de smalende woordjes ‘ontduikt’, ‘opgepot’ en ‘vergaarbak’. Qatar gaat vast opnieuw in de fout. We wisten het al: steenrijke autocratie, WK voetbal gekocht, stadions gebouwd met arbeidersbloed. En nu geen belasting afdragen. Over onze rug! Zeker, want het steenrijke Nederland maakt belastingontwijking door een systeem van verdragen voor de hele wereld mogelijk. Hollandse krokodillentranen?

Pim Ligtvoet Amsterdam

Nij

Mooie uitzending van Zomergasten met Raven van Dorst afgelopen zondag. Goed dat er steeds meer acceptatie komt voor mensen die zich niet volledig man of vrouw voelen. Maar wie heeft in godsnaam besloten dat we deze mensen voortaan ‘die’ of ‘hen’ noemen? Ben ik de enige taalliefhebber die zich met weerstand door deze voornaamwoorden heenworstelt?

Ik pleit voor een alternatief: nij. Dit valt in het alfabet mooi tussen de ‘h’ en de ‘z’ en in het Fries betekent het ook nog ‘nieuw’. Hij, zij, nij. Over drie jaar weten we niet beter meer, wedden?

Julie Houben De Bilt

Solidariteit

Het begrip ‘noaberschap’ (Brief van de dag) wordt te pas en te onpas aangewend om te tonen hoezeer men in het oosten van ons land op het gebied van saamhorigheid en medemenselijkheid zich met unieke eigenheid van de rest van het land onderscheidt.

Elders in het land brengt men dezelfde solidariteit evenzeer in praktijk. Je sociale gezicht laten zien heeft niets met noaberschap in de ware zin van het woord van doen. Vroeger moest men vaak noodgedwongen, door het ontbreken van allerlei voorzieningen, als buren een beroep op elkaars hulp kunnen doen. Dat omvatte het totale sociale leven: geboorte, ziekte, overlijden en behoeftige omstandigheden.

Noaberschap was een ongeschreven wet met rechten en plichten die onvoorwaardelijk en vanzelfsprekend was. Het bestaat door sterk veranderde maatschappelijke omstandigheden niet of nauwelijks meer.

Ton ten Barge De Heurne

Preventief

Sterk punt van Yolanda van der Graaf over het proef-bevolkingsonderzoek naarlongkanker: ‘Bevolkingsonderzoek zou ­alleen moeten worden ingezet als je met het benodigde geld geen ­effectievere maat­regelen zou ­kunnen bekostigen dan de screening.’

Wie uitzoomt, ziet een steeds sterkere uitbreiding van vroegopsporing (dat is populair, we doen wat, er valt geld aan te verdienen, overschatting baten) zonder dat wordt ingezet op échte preventie. Dat is impopulair, betuttelend en op korte termijn zijn er weinig winnaars.

Dat betekent dat we de samen­leving steeds ongezonder laten worden en tegelijkertijd medicaliseren. Gezonde mensen vormen straks een kleine minderheid, de zorg raakt overstroomd en andere zorg wordt verdrongen. Op lange termijn vooral verliezers dus.

Voor de specifieke groep waar dit over gaat is échte preventie vaak al te laat en is er een kans dat de voordelen van screening groter zijn dan de nadelen (hoewel ik ook vrees voor onduidelijke bevindingen die eindeloos moeten worden vervolgd en nevenbevindingen).

Waarom stellen we niet als ­voorwaarde dat voor elk nieuw ­publiekelijk gefinancierd bevolkings­onderzoek of onderzoek daarnaar ook een pakket aan beschikbare effectieve maatregelen wordt in­gesteld ter voorkoming van dezelfde aandoening? Het alternatief is dweilen met de kraan open.

Catrien Schimmelpenninck arts maatschappij en gezondheid, voormalig radioloog