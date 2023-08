In de Groene Revolutie ervaren tot nu toe de sterkste schouders de grootste lusten

Etten-LeurNieuwbouwwijk Schoenmakershoek. Nieuwbouw waar de huizen veelal zonnepanelen op het dak hebben.foto :Arie KievitEtten-LeurNieuwbouwwijk Schoenmakershoek. Nieuwbouw waar de huizen veelal zonnepanelen op het dak hebben en een warmtepomp.foto :Arie Kievit Beeld Arie Kievit

Frans Timmermans deed bij zijn eerste optreden voor de leden van GroenLinks en PvdA zijn uiterste best om de verschillen tussen beide partijen weg te poetsen. ‘Laat je door niemand aanpraten dat er een verschil is tussen klimaatrechtvaardigheid en sociale rechtvaardigheid’, zei hij. ‘Die gaan hand in hand.’

De leider van de fusiepartij die hij zelf consequent ‘verenigd links’ noemde, richtte zich hiermee vooral op bezorgde PvdA’ers die vrezen dat verenigd links een elitepartij wordt met onvoldoende aandacht voor de onderkant van de samenleving. Het is een mooi streven om een klimaatbeleid te voeren dat ook sociaal rechtvaardig is, maar als Timmermans eerlijk was geweest, had hij onderkend dat er op dit moment wel degelijk een verschil is.

Idealiter worden de kosten van de Groene Revolutie eerlijk gedeeld, dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten. Tot nu toe is echter het omgekeerde het geval: de sterkste schouders ervaren de grootste lusten. De subsidieregelingen van de overheid komen vooral terecht bij Nederlanders die groene investeringen kunnen doen; die in windmolens kunnen investeren, die elektrische auto's kunnen aanschaffen, die zonnepanelen op de daken kunnen leggen. De Nederlanders die dat allemaal niet kunnen, betalen de prijs.

Het jongste voorbeeld hiervan is de salderingsregeling bij de zonnepanelen. Hierdoor kunnen Nederlanders met zonnepanelen hun stroom altijd tegen een gunstige prijs verkopen. Om dit te bekostigen moet de energierekening van Nederlanders zonder zonnepanelen omhoog. Dat is niets anders dan een subsidiestroom van arm naar rijk.

Toen het kabinet de salderingsregeling wilde afschaffen stemden GroenLinks en de PvdA tegen. De regering moet alles op alles zetten om zoveel mogelijk zonnepanelen op daken te krijgen, was de redenering, het afschaffen van de salderingsregeling leidde tot minder zonnepanelen en was dus niet verstandig. Dat de salderingsregeling sociaal zeer onrechtvaardig is, was van ondergeschikt belang.

De energiebedrijven zinnen nu begrijpelijkerwijs op maatregelen om de effecten van de salderingsregeling te verzachten. Energiebedrijf Vandebron legt de bezitters van zonnepanelen een bescheiden heffing op. Uit de heftige reacties hierop blijkt dat veel zonnepanelenbezitters niet goed door hebben hoe lucratief hun investering is. De zonnepanelen zijn in ongeveer zes jaar terugverdiend. Daarna is alle stroom die geleverd wordt, dus in principe gratis. De prijs voor dit rendement wordt deels door anderen betaald.

Het is niet gek dat een elite voorop loopt bij een maatschappelijke omwenteling – dat is in het verleden vaker gebeurd –, maar dit keer loopt de elite voorop omdat ze eenvoudigweg meer vermogen heeft om lucratieve investeringen te doen.

Het succes van de groene revolutie, die Timmermans voor ogen heeft, zal worden bepaald door de vraag in hoeverre de lusten en lasten eerlijk worden verdeeld. In Duitsland is te zien wat er gebeurt als de regering dat niet voor elkaar krijgt: een snelle opkomst van de extreem-rechtse AfD.

Als het Timmermans menens is, moet hij ervoor zorgen dat, als de lasten collectief worden gedragen, ook de lusten collectief worden verdeeld. In plaats van de salderingsregeling in ere te houden en particulier zonnepanelenbezit verder te stimuleren, zou hij beter een Nationaal Isolatieplan kunnen lanceren, waarbij alle sociale huurwoningen in Nederland goed geïsoleerd worden en zonnepanelen op de daken krijgen. Hij zou ervoor moeten zorgen dat de trein spotgoedkoop wordt, voor iedereen, ook in de spits. En hij zou zijn achterban moeten oproepen het goede voorbeeld te geven, ook als dat financieel niet lucratief is en persoonlijke offers vraagt.