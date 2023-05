In de benadering van autisme heeft de wetenschap gefaald

Het is een bittere pil voor de gevestigde autismewetenschap dat mensen met autisme zoveel uitgangspunten over autisme onderuit halen. Een hele wetenschappelijke discipline wordt eigenlijk terug naar de tekentafel gestuurd. En terecht. Nu over de autismebehandeling Applied Behavioral Analysis, ABA. Wetenschappelijk beschouwd als effectieve behandelmethode, door mensen met autisme betiteld als mishandeling.

Over de auteur

Harriët Duurvoort is publicist. Zij schrijft om de week een wisselcolumn met Heleen Mees.

Een van de belangenorganisaties die het perspectief van jongeren met autisme zelf uitdragen is de LBVSO, de belangenorganisatie Leerlingen Belang Voortgezet Speciaal Onderwijs. Er kwamen het afgelopen jaar 450 klachten binnen over ABA. Een online petitie werd 2.400 keer ondertekend.

ABA gaat er soms hard aan toe, overigens net als het onderwijs in structuurklassen in het speciaal onderwijs. Niet zelden moet je als ouder tekenen om toestemming te geven voor fysiek ingrijpen. Dat betekent dat er mag worden gefixeerd en een kind naar de time out mag worden gesleept bij ongewenst gedrag, zoals een paniekaanval. Kinderen met autisme die in hun paniek niet kunnen praten en soms hardhandig om zich heen slaan. Of ze doen uit wanhoop zichzelf pijn. In plaats van naar de oorzaken van dit soort gedrag te kijken, wordt er standaard aan hardhandige symptoombestrijding gedaan.

Niet elk kind met autisme houdt dat vol. Na schooluitval, vaak een langdurig en beschadigend proces waarin een kind uiteindelijk in een zware burn-out belandt, worden ouders vaak onder grote druk gezet om hun kind antipsychotica te geven en intensieve en schadelijke behandelingen als ABA (en alles wat daarvan is afgeleid) te laten volgen.

Het uitgangspunt van ABA is intensieve, dwingende gedragsregulatie. Vergelijk het met honden of paardentraining: goed gedrag, snoepje; ongewenst gedrag, zweepje. Of in het geval van ABA: geen eten, en je knuffel wordt weggehaald. Voor een optimaal resultaat moet dit liefst 40 uur per week één op één worden toegepast. Net zo lang tot een niet-verbaal kind bijvoorbeeld eindelijk een woord kan vormen in plaats van een klank uitstoot. Als een kind dat niet kan, wordt het daarvoor dus gestraft. Ook is de autistische manier van prikkelverwerking taboe, want ‘raar’. Je kunt niet op je tenen gaan rondlopen terwijl je met je handen wappert om overprikkeling te verwerken als je daar misschien wel behoefte aan hebt.

In berichtgeving in Trouw werd gesteld dat critici van ABA de behandeling ook wel met homogenezing vergelijken. Maar dat hebben ze van ABA grondlegger Ole Lovaas zelf, Lovaas heeft deze lumineuze therapie van beloning en straf in 1974 immers ook toegepast op jongetjes die ‘vrouwelijke neigingen’ hadden, om te voorkomen dat ze homoseksueel werden. Een man die als vierjarig kind aan Lovaas’ gay conversion ABA was blootgesteld, pleegde later zelfmoord. Zijn nabestaanden stelden dat het jeugdtrauma dat deze ‘therapie’ tot gevolg had, debet was geweest aan zijn depressies en zelfmoord.

Dit alles schrikte de internationale autismewetenschap nooit af om ABA als de enige wetenschappelijk onderbouwde therapie te betitelen die effectief zou zijn bij kinderen met autisme. Het is, ook hier, een miljoenenindustrie. Kritiek wordt gepareerd met het argument dat ABA inmiddels is geëvolueerd in een zachtere methode en er vooral met positieve bekrachtiging wordt gewerkt.

In de praktijk kan het er echter hard aan toe gaan, zo blijkt uit een rondvraag van de LBVSO. Sommige kinderen deden huiveringwekkend verslag. ‘Ik moest vaak afkoelen in de koude kamer en de deur ging op slot. Ik was dan bang en dan ging ik met mijn hoofd bonken tegen de muur en dat deed pijn. Ik moest dan huilen en wilde naar papa en mama.’ Het probleem met autisme is echter dat niet alle kinderen kunnen praten. Die kunnen deze verschrikkingen alleen maar ondergaan. Driekwart van de scholieren hebben de behandeling als traumatisch ervaren aldus Elijah Delsink van LBVSO, die zelf ook aan ABA werd blootgesteld.

Als je autisme hebt, en de wereld in alle geuren, kleuren, herrie en spanning al duizend keer harder binnenkomt, en je bovendien niet bij machte bent om woordelijk te communiceren, dan is het verbijsterend dat we een behandeling die hen onder extreme druk zet aanbieden als zorg.

Het is tijd om autisme fundamenteel anders te gaan benaderen. En daarvoor naar de ervaring van mensen met autisme zelf te luisteren. De wetenschap heeft vooralsnog gefaald.