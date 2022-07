In Caïro's make-over is geen plek voor de drijvende herinnering aan de gouden jaren

Een afgebroken woonboot in Caïro wordt van zijn ligplaats gehaald. Beeld Getty Images

Ze waren de thuishaven van Duitse spionnen in de Tweede Wereldoorlog. Ze vormden het decor voor menig filmklassieker en voor de bohemiens uit In een roes op de Nijl (1966), de roman van de Egyptische Nobelprijswinnaar Naguib Mahfouz. Ze zijn een drijvende herinnering aan Caïro’s gouden jaren.

En nu moeten de laatste woonboten in de Nijl verdwijnen.

Caïro ondergaat een totale make-over, met als gevolg dat er voor de 32 schilderachtige woonboten – een deel stammend uit de negentiende eeuw – geen plek meer is. Er liggen blauwdrukken voor nieuwe bruggen, nieuwe snelwegen, nieuwe voedselketens en zelfs een geheel nieuwe hoofdstad, even buiten Caïro. Op de Nijl zijn alleen nog commerciële plezierjachten en luxerestaurants welkom. Naar buiten toe verkondigt de regering dat de woonboten vies en vervuilend zijn. ‘Ze zijn als vervallen auto’s waarvan de licentie in 1978 is verlopen’, zo zei Ayman Anwar, het hoofd van het regeringskantoor voor de ‘Bescherming van de Nijl’ op tv-zender MBC Masr.

In een poging de geesten rijp te maken voor onteigening voerde hij aan dat drie van de boten zouden toebehoren aan leden van de Moslimbroederschap, een partij die onder president Abdel Fatah al-Sisi volledig in de ban is gedaan. De Nijloever moet zijn ‘beschaafde uiterlijk’ terugkrijgen. ‘En beschaafd betekent in dit geval commercieel winstgevend’, aldus het subtiele commentaar op Mada Masr, een oppositiegezinde website die in eigen land verboden is en alleen via een beveiligde VPN-verbinding te lezen is.

Volgens de eigenaren van de woonboten (‘awama’, in het Arabisch) vroegen ze de laatste jaren veelvuldig om verlenging van hun aanmeerrechten, en werd die telkens geweigerd. Een petitie van drieduizend bezorgde ondertekenaars haalde niets uit, en op compensatie hoeven de bewoners niet te rekenen.

Eén van de eigenaren, de Egyptisch-Britse filmmaker Omar Robert Hamilton, begon op sociale media een mini-campagne en wist naar eigen zeggen het ministerie van Justitie zover te krijgen niet alle boten naar de sloop te sturen. ‘We zijn strijdbaar, maar natuurlijk is het beangstigend’, zo zei hij tegen het online platform Middle East Eye. ‘Dit is een familiehuis, mijn broer en ik zijn hier getrouwd.’ Een paar dagen later werd hun woonboot weggesleept, met onbekende bestemming.

Grootstedelijke vernieuwing is in de mode, ook elders in de Arabische wereld. Dat gaat zelden zachtzinnig. Begin dit jaar werd een kilometers grote wijk in de Saoedische havenstad Jeddah platgewalst om plaats te kunnen maken voor onder meer een operahuis, een jachthaven en een sportstadion. Het leidde tot veel kritiek online, een zeldzaamheid in een land waar dissidenten de cel in draaien. Een anonieme activist sprak tegenover de BBC van de ‘verwoesting van de stedelijke geschiedenis’, terwijl op sociale media een vergelijkbare hashtag trending topic werd.

Net als hun Saoedische lotgenoten moesten de bewoners van de woonboten haastig op zoek naar andere woonruimte. De 31-jarige Mohamed Mohamed vertelde de in Dubai gevestigde website The National dat hij bij zijn vader is ingetrokken. Het Egypte van nu lijkt volgens hem in niets meer op de republiek van literator Mahfouz. ‘Alleen het kolossale en het imponerende worden nog toegestaan.’

De tanige Ekhlas Helmy (88) bracht nagenoeg haar hele leven op het water door. Tegen de Engelse editie van Al Jazeera zei ze begin deze week dat ze niet van plan is te vertrekken. ‘Als ik mijn boot verlaat, betekent dat mijn dood. Ergens anders kan ik niet leven.’

Jenne Jan Holtland is correspondent in Beiroet.