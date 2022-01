In Better than Ever vertellen oud-talentenjachtkandidaten hun, vaak heftige, verhaal. Maar het is wéér een wedstrijd

‘Weet je wat je mensen het vaakst hoort zeggen over talentenjachten? ‘Waarom hoor je toch nooit meer iets van die mensen?’ Maar wat nou als je die vraag eens echt beantwoordt?’ vraagt Martijn Krabbé in Better than Ever, de nieuwe zaterdagavondshow van RTL4.

Een oud-winnaar van The Voice of Holland bezorgt tegenwoordig pakketjes. Die van X-Factor werkt in een kledingzaak. Maar een van de heftigste antwoorden komt van ex-Starmaker-kandidaat Stefan. ‘Ik heb enorm in de goot gelegen’, zegt hij. ‘Wat dat betreft kruisen onze paden. We zijn allebei ontzettend verslaafd geweest’, zegt co-presentator Waylon tegen hem. Ook Hind (Idols) vertelt snikkend dat de prijs die ze heeft moeten betalen voor de muziek hoog was.

En dat was alleen nog maar het intro van het programma.

Mensen hebben geen idee wat er gebeurt bij een talentenjacht, zegt co-presentator Waylon, ook coach in The Voice of Holland. Hij was finalist van Holland’s got talent (2008) en weet hoe het is om van de ene op de andere dag beroemd te zijn. Hoe het is als iedereen ineens een mening over je heeft. En ruim tien – of in sommige gevallen: twintig – jaar geleden was die roem vele malen groter dan nu. Op archiefbeelden van Starmaker (2001) zien we een gillende meisjesmassa achter de tourbus van K-otic aanrennen.

Rochelle won X Factor (2011) en doet nu mee aan ‘Better than Ever’. Beeld RTL4

Best heftig, al die bekende gezichten waar je (in mijn geval als tiener) elke zaterdagavond naar hebt zitten kijken. En aan wie we, laten we eerlijk zijn, ook geen moment meer hebben gedacht toen ze van de buis verdwenen. En het zijn er ook zo veel. Zo veel gedesillusioneerde oud-talenten die met de belofte van roem en een carrière ooit opgeslokt werden door het talentenjachtcircus om er vervolgens net zo hard weer door te worden uitgespuugd.

In Better than Ever krijgen ze de kans om terug te blikken op hun zangcarrière, die vaak al in de knop werd gebroken. En ze mogen nog een keer ‘op hun eigen voorwaarden’ optreden. Met een zelfgekozen liedje en zelfgekozen kleding. De veelal treurige verhalen in combinatie met de Beste Zangers-achtige optredens waarbij, uiteraard – ook door Martijn Krabbé – flink wordt gehuild, leveren pure emo-televisie op.

Jordan Roy in Better than Ever. Beeld RTL

De ironie is dat de meesten hopen alsnog of opnieuw door te breken. Better than Ever, zegt een kandidaat, is een manier om weer eens op televisie te zijn. Het programma is niet alleen groepstherapie voor lotgenoten. Hoewel er geen juryleden zijn, geen omdraaiende stoelen en geen knock-out-fase, is er wel degelijk een wedstrijdelement. De deelnemers kiezen uit hun midden een winnaar die 25 duizend euro muziekgeld krijgt. En zo kan het dus gebeuren dat tientallen gedesillusioneerde ex-talentenjachtendeelnemers zich – déjà vu – in 2022 opnieuw in een zangwedstrijd bevinden.