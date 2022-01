In affaire rond The Djoker komt alles voorbij: bittere coronakloven, goedkoop scoren en buitensporig nationalisme

Servische migranten in de Australische stad Melbourne betuigen hun steun aan tennisser en landgenoot Novak Djokovic. Beeld AP

Nadat de Australische rechter maandag had bepaald dat het visum van Novak Djokovic onterecht was ingetrokken, mag de beste tennisser ter wereld in Melbourne gaan en staan waar hij wil. Djokovic trainde zelfs al voor de Australian Open, maar toch kan de Australische minister van Immigratie de 34-jarige Serviër nog voor het toernooi begint het land uitzetten. Commentatoren volgen met belangstelling de affaire rond ‘The Djoker’.

‘Novak Djokovic is de zoveelste van de rijken en machtigen die de coronabeperkingen lijken te hebben omzeild – en dat valt mensen op’, aldus Clive Hamilton en Myra Hamilton in een opiniestuk voor de Britse krant The Guardian. ‘De zaak-Djokovic heeft de afkeer van veel Australiërs voor de ongelijke toepassing van de zeer strenge coronaregels opnieuw aan de oppervlakte gebracht. En afkeer, misschien ‘de dominante stemming van onze tijd’, kan bijtende politieke effecten hebben. Als de weg uit de pandemie afhangt van de toewijding van de Australiërs aan de gemeenschappelijke zaak, dan kan de perceptie dat een paar rijken worden vrijgesteld van de regels de persoonlijke inzet voor dit algemeen belang alleen maar aantasten.’

Volgens Gert Korentschnig toont de affaire rond Djokovic aan ‘welke bittere kloven vaccinatie wereldwijd veroorzaakt’. In de Oostenrijkse krant Kurier schrijft de commentator: ‘Zodra de woorden vaccinatie of beperkingen worden genoemd, trekken tegenstanders zich tegenwoordig terug in hun loopgraven en vuren hun salvo’s van verbale mortiergranaten. Uit elk incident (hoe klein ook) kan een conflict ontstaan. Het virus is slechts de aanleiding, de versneller. Het diepe wantrouwen tegenover anderen, tegenover degenen die anders denken, tegenover degenen die er anders uitzien, was er al eerder.’

Columnist Lola Garcia bespeurt in de Catalaanse krant La Vanguardia met name buitensporig nationalisme: ‘Een interessant aspect is de reactie van veel Serviërs die voor hun landgenoot hebben gedemonstreerd, omdat ze het gevoel hebben dat hij is vernederd met het verbod om Australië binnen te komen. Ook zij voelen zich duidelijk beledigd. Samenzweringstheorieën vermengd met overdreven nationalisme leiden tot een lastig verteerbare cocktail. Aan beide ligt de wens ten grondslag zich te onderscheiden en vermeende vijanden te identificeren. De Serviërs die tegenwoordig protesteren hechten te veel belang aan zichzelf, net als de tennisser zelf.’

Columnist Giorgos Kallinikou meent in de Cypriotische krant Phileleftheros dat de kwestie vooral laat zien hoe ongevaccineerde topsporters het steeds moeilijker krijgen. ‘Een perfect gezonde atleet dreigt het recht te worden ontnomen te strijden en zijn titel te verdedigen, net zoals Stefanos Tsitsipas (Griekse tennisser, red.) werd gedwongen om zich te vaccineren zodat hij kon blijven tennissen. Maar de absurditeit stopt niet bij de verplichting om te worden gevaccineerd, maar strekt zich zelfs uit tot het type vaccin. Neem de Russische Natalia Vichljantseva, die werd uitgesloten omdat ze was ingeënt met Sputnik! De wereld heeft de afgelopen twee jaar afscheid genomen van het verstand.’

Alistair Walsh vindt in een opiniestuk voor Deutsche Welle dat de soap rond Djokovic ‘het kafkaëske grensbeleid van Australië’ aan de wereld heeft blootgelegd. ‘In een poëtische wending werd Djokovic opgesloten in hetzelfde hotel als tientallen vluchtelingen en asielzoekers die er al in decennialange onzekerheid vastzitten, niet in staat om weg te gaan, niet in staat om toegang tot het land te krijgen. En hun opsluiting is een relatieve luxe vergeleken met de tegenslag van anderen die asiel zoeken in Australië, van wie duizenden wegkwijnen in offshore-detentiecentra. Allemaal slachtoffers van grensgeweld. (...) Australië moet deze zaak aangrijpen om zijn zeer strikte aanpak aan de grens te heroverwegen en prioriteit te geven aan het menselijk welzijn boven goedkoop politiek scoren.’