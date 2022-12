In 2022 drong de rauwe werkelijkheid van de geopolitieke conflicten zich op aan de EU

2022 bleek op veel gebieden een overgang naar een nieuwe werkelijkheid. Het Volkskrant-commentaar bespreekt aan het einde van het jaar de belangrijkste veranderingen. Vandaag deel 2.

Ook voor Europa was 2022 een scharnierjaar. De Russische inval in Oekraïne markeerde het einde van de wereldorde na de val van Muur. Het was een einde dat zich al veel langer aankondigde, maar Europa had moeite om afscheid te nemen van een tijdperk van vrede en vrijhandel waarin het zich comfortabel voelde. In 2022 liet de rauwe werkelijkheid van de geopolitieke conflicten zich niet meer ontkennen.

Door de oorlog beseffen Europeanen pas ten volle hoe kwetsbaar zij zijn. Europa is een rijk continent, waar 6 procent van de wereldbevolking bijna 15 procent van de mondiale welvaart verdeelt. Ranglijsten over de kwaliteit van leven worden steevast aangevoerd door Noord-Europese landen.

Maar het goede leven in Europa is sterk afhankelijk van anderen. Van Amerika voor zijn veiligheid, zoals de oorlog in Oekraïne ten overvloede heeft aangetoond. Van Qatar, de Verenigde Staten en andere leveranciers voor energie, nu het goedkope Russische gas is weggevallen. Van Afrika en China voor de grondstoffen die noodzakelijk zijn voor het produceren van hernieuwbare energie. Van Azië voor de geavanceerde chips die essentieel zijn voor de ontwikkeling van nieuwe technologieën.

‘Europa moet zijn lot in eigen handen nemen’, zei de Duitse bondskanselier Merkel toen Donald Trump in 2016 tot president van de Verenigde Staten werd gekozen. Sindsdien zijn er schoorvoetend stappen in de richting van de in Brussel veelbesproken ‘strategische autonomie’ gezet, maar in 2022 nam het gevoel van urgentie sterk toe.

De Europese Unie heeft het moeilijke crisisjaar goed doorstaan. Ondanks grote onderlinge verschillen hebben de 27 lidstaten de eenheid tegenover Rusland weten te bewaren. De EU nam een chipwet aan om de productie van halfgeleiders in Europa te bevorderen. Begin jaar volgt een ruwegrondstoffenwet die de toegang tot grondstoffen moet verzekeren. Niettemin staat de EU slechts aan het begin van een proces dat veel tijd en geld zal kosten.

Europa moet op eigen benen leren staan onder moeilijke omstandigheden. Het jaar 2023 zal waarschijnlijk nog zwaarder worden dan het afgelopen jaar. De oorlog is nog lang niet voorbij. Energie zal duur blijven, terwijl regeringen niet onbeperkt kunnen doorgaan met het ondersteunen van burgers en bedrijven. Het aantal migranten neemt weer sterk toe, terwijl Europa sinds de migratiecrisis van 2015 nog altijd geen goed migratiebeleid heeft ontwikkeld.

Economische recessie en onvrede over migratie vormen een explosief brouwsel dat de EU van binnenuit dreigt te ondermijnen. In 2022 won extreem-rechts bij de verkiezingen in Italië en Zweden. Europese politiek is een strijd tussen middelpuntzoekende en middelpuntvliedende krachten, tussen de krachten die Europa binden en de krachten die het uit elkaar drijven.

In 2022 hadden de middelpuntzoekende krachten de overhand. De steun voor de EU groeide. Zelfs extreem-rechts droomt niet meer van een nationale EU-exit, mede doordat Brexit vooralsnog een fiasco is gebleken. In een allengs rauwere wereld staat niemand graag alleen. Dat geeft de Europese leiders de tijd om te bouwen aan een Europa dat zich aanpast aan de nieuwe werkelijkheid die op 24 februari 2022 pas ten volle tot ons doordrong.