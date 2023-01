Immer dralend ministerie heeft elk krediet in Brussel verspeeld

Minister Adema van Landbouw vrijdag op het Binnenhof na de ministerraad. Beeld ANP - Bart Maat

De kracht van de boodschap ligt doorgaans in de herhaling, maar het ministerie van Landbouw is tamelijk immuun voor dat principe. Toen de Stichting Natuur en Milieu in 2005 in Brussel protesteerde tegen het Nederlandse plan om een ontheffing aan te vragen voor de Europese mestregels, reageerde het departement niet schuldbewust maar woedend: wie dachten de natuurbeschermers wel dat ze waren om ‘op het Europese speelveld de Nederlandse inbreng te ondergraven’?

Destijds al was duidelijk dat handhaving van de mestregels niet zonder gevolgen zou blijven: 5 tot 12 procent van de varkenshouders en 5 tot 8 procent van de pluimveebedrijven zou in acute financiële problemen komen. Immers: mest die niet mag worden uitgereden op het land, moet worden verwerkt of geëxporteerd. En dat kost geld.

Nederland, met z’n grote landbouwsector, kon rekenen op begrip en kreeg in Brussel z’n vrijstelling, op voorwaarde dat er dan wel serieus zou worden gehandhaafd. Die afspraak begon tien jaar daarna ernstig te wankelen toen bleek dat Nederlandse boeren al jaren op grote schaal sjoemelden met hun mestboekhouding, met veel meer stikstof en fosfaat in het grond- en oppervlaktewater tot gevolg, zonder dat het ministerie daar erg veel grip op had.

In Brussel klonk openlijk de kritiek dat het Nederlandse kabinet de oren te veel naar de boeren liet hangen. Dat leidde tot niet mis te verstane waarschuwingen. De ontheffing werd verlengd, maar slechts met twee jaar, en op voorwaarde dat er nu echt zou worden gehandhaafd.

Sindsdien is het elke twee jaar spannend, voor kabinet en boeren: komt de ontheffing er of niet? In Brussel werd steeds strenger gekeken omdat Nederland het fosfaatplafond toch weer diverse keren overschreed en bovendien niet voldeed aan de voorwaarde om dan tenminste wel de waterkwaliteit te garanderen. Vorig jaar kwam de boodschap dat het dan toch echt uit was met de vrijstelling, maar het kabinet hoopte nog op wat uitstel en bedong een overgangsregeling.

Dat ging maar heel even goed. Totdat vrijdag bleek dat Nederlandook die regeling weer soepeler uitlegde dan Brussel bedoelde, en er nog één keer een waarschuwing kwam: als minister Adema zijn beleid niet onmiddellijk verandert, vervalt de voordeelregeling per direct.

De overeenkomsten met het stikstofbeleid zijn groot, al zijn het in dit geval geen rechtbanken maar Europese bestuurders die het kabinet steeds opnieuw tot de orde roepen. In beide gevallen is het kabinet te lang uitgegaan van de misvatting dat het de boeren helpt met het ontkennen van de realiteit. In werkelijkheid werd het probleem steeds uitgesteld tot een volgende kabinetsperiode. Daarmee hielpen opeenvolgende ministers van Landbouw vooral zichzelf. De sector werd opgescheept met onzekerheid.

Premier Rutte erkende vrijdag dat er in Brussel ‘weinig vertrouwen’ meer is in Nederland, maar ook dat het kabinet daar nog steeds niet aan is gewend. ‘Achteraf gezien is het fout en blijkt dat de ruimte waarvan we dachten dat-ie er was, er niet was. Er was de gedachte: je kan iets meer tijd pakken.’

Beter had hij het Nederlandse mestbeleid niet kunnen samenvatten.