Ikke, ikke, ikke, als de maat der dingen

Drukte in de horeca rondom de Groenplaats in Antwerpen. Veel Nederlanders bezochten de Belgische stad in de kerstvakantie, onder meer vanwege de coronabeperkingen in Nederland. Beeld ANP

Brief van de dag

Ikke, ikke, ikke. Het lijkt wel, of het individu ‘de maat der dingen’ is geworden bij de omgang met coronaregels.

Onze waarden en normen bepalen ons corona- en stemgedrag. CDA en PvdA zien hun achterban verdampen, omdat de christelijk-sociale en sociaal-democratische waarden voor velen blijkbaar niet meer bepalend zijn. Zelfs binnen het CDA is ‘heb uw naaste lief, gelijk uzelf’ niet meer doorslaggevend. En kiezen voor gelijke kansen en eerlijke verdeling van welvaart en welzijn, waarbij iedereen bijdraagt naar draagkracht, lijkt niet meer van deze tijd.

Politieke partijen die het individu met een (vrijwel) onbeperkte vrijheid van handelen (VVD, D66) op de eerste plaats zetten zijn gegroeid, evenals partijen, voor wie ‘sociaal’ exclusief beperkt wordt tot de eigen groep (PVV, Forum voor Democratie).

De coronaregels doen een beroep op sociale waarden. Ze zijn bedoeld om besmetting van anderen te voorkomen, ook als jouw kans om ernstig ziek te worden, klein is. Als algemene sociale en inclusieve waarden verschrompelen en het ‘IK’ richtinggevend wordt voor het handelen, wordt het massaal ontwijken van de sociale coronaregels verklaarbaar.

Het nieuwe normaal wordt: ik draag geen mondkapje, houd geen afstand, test niet, ga niet in quarantaine, haal in Duitsland een vakantie-boosterprik, shop in België, enzovoorts.

Anton van Daalen, Weesp

Overweldigd

Beste Volkskrant-lezers die mij na een oproep in de brievenrubriek een kerstkaart hebben gestuurd. Ik wil iedereen heel hartelijk bedanken. Ik heb bijna 800 kaarten ontvangen. Ze zijn door medezusters en medewerkers van de Zusters van Liefde aan mij voorgelezen. Ik ben overweldigd door alle lieve woorden. Zoals ik al zei in het interview in de Volkskrant, voel ik mij niet bijzonder, maar ik ben ervan overtuigd dat God mij heeft voorbestemd om dit levenspad te bewandelen. Hij heeft mij altijd begeleid, ook in moeilijke tijden, om de dingen te doen die ik met veel liefde heb gedaan. Ik wens u allen toe: veel medemenselijkheid en liefde voor elkaar. Warme groet,

Zuster Marianne Hoefnagels, (100 jaar), Tilburg

Voelsprieten

Het nieuwe kabinet telt met name wijze en oude mannen en vrouwen. De ervaring en kennis vanuit de zorg wordt met de nieuwe ministers Ernst Kuipers en Conny Helder goed vertegenwoordigd. Alleen hoop ik dat zij voldoende voelsprieten hebben voor de maatschappij en met name voor de jeugd. Conny Helder komt uit de ouderenzorg; de ouderen hebben niet de toekomst, dat is de jeugd.

Inge de Groot, Bergen op Zoom

Armoede

Carola Schouten wordt in het kabinet Rutte IV minister van Armoedebeleid. ‘Beleid’ volgens Van Dale: ‘de gedragslijn (strategie) voor de verwezenlijking van bepaalde doelstellingen: inkomensbeleid, kabinetsbeleid, prijsbeleid.’ Ahum, dus als ik het goed begrijp, hebben we straks een (CU)minister die ziel en zaligheid zal verkopen aan (de ontwikkeling van) een strategie om armoede te verwezenlijken?

Inge Wopereis, Houten

Engbers

Voor mij het allerbeste Volkskrant-interview van 2021: het interview met Marilieke Engbers, over leiders die misschien wel zéggen tegenspraak te organiseren, maar dat zelden of nooit kunnen waarmaken. De woorden van Engbers sneden bij mij van begin tot eind door de buik, vast ook vanwege persoonlijke ervaringen die wel veertig werkjaren beslaan. Ik was tot recent overduidelijk een clichévoorbeeld van de, al te vaak eenzame, waarschuwer voor dreigend onheil.

Nu ben ik écht met pensioen en moet ik het loslaten. Mijn hemel, wat kost dat een energie. In elk geval voel ik mij door dit artikel wat wijzer geworden over de diepliggende mechanismen erachter. Mijn dank aan Marilieke Engbers voor haar inzichtrijke woorden en ook mijn complimenten aan interviewer Kustaw Bessems.

Peter van Lenth, Haarlem

Vliegtaks

Nu iedereen eraan gewend is om honderden euro’s per persoon uit te geven aan Covid-19-sneltesten om te mogen vliegen (‘Nederlanders snakken naar koude berglucht’, Economie, 31 december), kan de vliegtaks na de opheffing van de testplicht worden ingevoerd.

Jacob van Kokswijk, Vught

Vuurwerk

Wat is het verschil tussen een jaarwisseling met een vuurwerkverbod en een zonder? Geen idee.

Jack Didden, Drunen

Nieuwjaarsnacht

Blijkbaar is het gewoon geworden dat de jaarwisseling gepaard gaat met fysiek geweld, bedreigingen en vernielingen. Wat is er nog meer nodig om een Nieuwjaarsnacht wél te kwalificeren als ‘uit de hand gelopen’?

Ruud Joppen, Nijmegen