Ik zou graag een ­rubriek met geëngageerde poezië willen. En soms een eetgedicht

Een vrijwilligster kookt in de buurthuiskamer in Amsterdam-Zuidoost. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Ik zou graag een poëzie­rubriek willen in de Volkskrant. Sterker, ik vind dat elke krant die zou moeten hebben. En die rubriek zou ik geplaatst willen zien naast de kookrubriek. Want een gedicht is eigenlijk een soort van recept. Poëzie is innerlijke kookkunst.

Je kunt het ook andersom bezien. Kookkunst is poëzie, die reuk- en tastbaar is. Bovendien, kookrubrieken blijken dagelijks vol poëzie te staan.

Onlangs las ik een recept voor ‘Slimme Sla’, Gelderse salade, hoofdgerecht voor vier personen, waarin de prachtzin, waard om tot een geëngageerd gedicht uitgewerkt te worden:

Vlees was luxe. De plofkip /

nog niet uitgevonden /

De varkensflat was nog ondenkbaar

Misschien kunnen poëzie- en kookrubriek zelfs samengevoegd, nu en dan, voor de plaatsing van een Eetgedicht.

240 gram witte bonen( gekookt en uitgelekt /

eventueel uit potje of blik ) /

4 tot 6 rode bieten gekookt /

en een halve distichon:

Het Heelal / is eetbaar

Bon appétit!

Manuel Kneepkens, Rotterdam

Knipoog

Dating apps willen dat de gebruiker blijft swipen. Daar wordt namelijk aan verdiend. De ware liefde vinden is bijzaak voor de app. Als kleine jongen had ik een stok met een touw zonder haakje als hengel. Zo zat ik tussen de buurmannen aan de waterkant. Ik ving geen vis, maar hoorde er wel bij. Af en toe ving ik een knipoog.

Marc Lezwijn, Zoetermeer

Brent Spar

Marcia Luyten pleit ervoor om het marktmechanisme zodanig te laten werken dat de energiebedrijven waaronder Shell, hun koers verleggen en zich richten op welzijn in plaats van maximalisatie van winst. In het verleden is gebleken dat een belangrijk onderdeel van het marktmechanisme waarmee een koerswending van een energiebedrijf kan worden bewerkstelligd de publieke opinie is.

In 1995 wilde Shell de afgeschreven olieopslagtank Brent Spar in de oceaan afzinken. De publiek opinie keerde zich echter massaal tegen dit besluit en automobilisten reden de Shell-pompen voorbij. Shell zag zich gedwongen om het afzinkplan af te blazen.

Ik neem aan dat de energiereuzen hun koers zullen verleggen zodra een grote meerderheid de opvatting van Marcia Luyten deelt en de pompen van deze bedrijven voorbij zal rijden.

Piet Jongen, Landgraaf

Boek

Met veel enthousiasme lees en onderzoek ik altijd ‘Portret van een kind in zijn slaapkamer’. Als illustratice van kinderboeken zoek ik steeds naar de boekenhoek, of dat boekenplankje.

Heel vaak sla ik teleurgesteld de pagina om. Weer niks gevonden wat op ’n boek lijkt...

Magda van Tilburg, Amsterdam

Recensent

Als kunstenaar mag je maken wat je wil, een soort van totale vrijheid, dat maakt het zo mooi om kunstenaar te zijn. Maar op het moment dat je je werk graag wil presenteren aan de buitenwereld, is het aan die buitenwereld om er wat van te vinden, en die buitenwereld heeft natuurlijk óók alle vrijheid om haar mening te hebben. Als je daar niet tegen kunt moet je je werk ook niet presenteren, maar fijn voor je zelf houden, niks mis mee.

Een recensie is een mening, en als je het daar niet mee eens bent is het natuurlijk helemaal niet ‘begrijpelijk’, aldus Irene Apperloo, om iemand met poep te besmeuren.

Daar komt bij dat één slechte recensie uiteraard niet een werk kan ‘maken of breken’, dan overschat je de invloed van de recensent toch echt. Ik ben het dus oneens met ­Apperloo, maar zal dat zelf proberen te verwerken – en niemand ­besmeuren met poep.

Maarten Kools, Amsterdam

Goede manieren

Uiteraard horen mobieltjes in een kluis op school. Alleen al uit fatsoen zou je het doen. Een fatsoenlijke gesprekspartner zit ook niet de Donald Duck te lezen tijdens een conversatie. En goede manieren zijn nog gratis ook.

Len Koetsier, Groningen

Opvang

Nu de verschillen tussen huizenprijzen in het land in kaart zijn gebracht, is het eindelijk duidelijk waar de nieuwe asielopvangcentra gebouwd kunnen worden. Bloemendaal, Blaricum, Laren N-H, Wassenaar en Heemstede.

Ubbo van Dijk, Leiden

Netto nul

In de rubriek ‘Wat zou u doen?’ wordt door een lezer de vraag gesteld of zij het kan maken om kinderen te krijgen in deze tijden van klimaatverandering. In de beantwoording mis ik het volgende punt: we moeten met z’n allen naar netto nul uitstoot in 2050 – dus de kinderen die we nu krijgen zullen in de toekomst, net als wij, netto helemaal niets meer uitstoten. (Hoe we dat gaan doen, wordt nog lastig zat, maar het is wel de doelstelling die we met elkaar hebben afgesproken.)

Het idee ‘er is niets zo slecht voor het klimaat als het krijgen van een kind’ kan dan ook de prullenbak in, en zou geen rol moeten spelen in de beslissing van mensen om wel of geen kinderen te krijgen.

Dan kunnen we gelijk ook afscheid nemen van de volgende misvatting: dat mensen zonder kinderen lekker door kunnen gaan met vliegen, vlees eten en onzinnige spullen kopen omdat ‘dat altijd nog veel minder vervuilend is dan het krijgen van kinderen’.

Willem Hietkamp,

Hilversum