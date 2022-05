Ik zie hoe onze Oekraïense moeder met de week neerslachtiger wegzakt in een poel van vertwijfeling

Vorige maand las ik in deze krant een stuk over de situatie voor kinderen in het azc Ter Apel. De minderjarige vluchtelingen die daar worden opgevangen, krijgen onderwijs noch dagbesteding en worden blootgesteld aan een grote kans op besmettingen en infectieziekten omdat het kennelijk niet vanzelfsprekend is overal in Nederland behoorlijke sanitaire voorzieningen te hebben. Verder zou er sprake zijn van mentale verwaarlozing, een brandonveilige omgeving en een gebrek aan privacy.

Ik krijg dat artikel niet uit mijn hoofd. Hoewel ik over een fantasievolle geest beschik, kan ik me geen voorstelling maken van het leven dat kinderen in Ter Apel moeten hebben. Elke poging daartoe loopt uit op een system error in m’n hersenpan waarbij ik volkomen dwaas in het luchtledige zit te staren.

Onze Oekraïense huisgenoten worden goed opgevangen. Ze hebben hun eigen slaapkamers, beschikken met elkaar over een afzonderlijke badkamer met daarin fabelachtige constructies als douche, toilet en waterkraan. Verder hadden ze binnen twee weken na aankomst een sportschoolabonnement, kregen ze muziek- en taalles en stalkte ik net zo lang de schooldirecteur van onze kinderen tot ik ook het jongste Oekraïense meisje met een goed gevulde broodtrommel naar school zag wandelen. Alle leden van ons Oekraïens gezin hebben een dagbesteding waardoor het in ons huis een komen en gaan is mensen die onderweg zijn naar een zinvolle activiteit.

De indruk zou kunnen ontstaan dat onze huisgenoten het goed hebben. In vergelijking met de kinderen in Ter Apel is die stelling volkomen juist. Toch gaat het helemaal niet goed met onze huisgenoten. Ze hebben onderling veel spanning en ruzie, weten niet hoe zich moeten verhouden tot Nederland en ervaren dat het woord ‘thuis’ een uitheemse klank heeft gekregen. Terugkeren naar een bestaan dat in de schaduw van Nederland een armetierig voorkomen heeft gekregen, is niet meer vanzelfsprekend.

Hier blijven en een toekomst opbouwen is praktisch, financieel en juridisch nauwelijks rond te krijgen. Stekende heimwee en gelukszoekende dromen wandelen innig verstrengeld door de dagen. Zij worden enkel verstoord door vragen als: ‘Hoe groot is de kans dat ik onder een bom terechtkom als ik deze week naar huis ga?’ en: ‘Wil m’n dochter nog wel mee als ik liever de laatste raket afwacht terwijl zij in de tussentijd Nederlandse vrienden maakt?’

Het niet weten waar, hoe en wanneer je de zeggenschap over je leven terugkrijgt, is gekmakend. Als je iemand de mogelijkheid ontneemt om een stip op de horizon te zetten, wordt dat beschouwd als een wrede en onmenselijke behandeling. Om die reden mogen zelfs misdadigers die zich schuldig hebben gemaakt aan de meest ernstige misdrijven geen uitzichtloos ‘levenslang’ opgelegd krijgen. Ook die mensen hebben recht op een stip, weliswaar een die pas na 25 jaar in zicht komt, maar toch. Overigens zijn in Nederlandse gevangenissen verschillende mogelijkheden tot dagbesteding en onderwijs.

Dat er gevluchte kinderen in ons land verblijven die uitzichtloos hun dagen aan zich voorbij zien trekken, zonder dagbesteding, zonder onderwijs, zonder hygiënische sanitair, zonder de zaken kortom die nodig zijn voor een menswaardig bestaan, gaat mijn verstand te boven. Ik kijk naar onze Oekraïense moeder en zie hoe zij met de week neerslachtiger wegzakt in een poel van vertwijfeling en vraag me af: als zíj dit al zo slecht trekt, hoe doen die kinderen in Ter Apel dat dan?