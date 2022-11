Ik zei: ‘Misschien moeten we niet meer vrijen terwijl het kind aan je benen hangt’

Ze kwam terug voor een dagje, de moeder van het kind, alsof ze op doorreis was. Vroeg in de ochtend arriveerde ze, aan het eind van de middag zou ze weer vertrekken. Eerst ging ze met de jongen in bad. Daarna vreeën we in de badkamer, terwijl het kind aan haar benen hing en kusjes op haar knie drukte. Het vrijen leek hem te emotioneren.

Na afloop zei ik: ‘Misschien moeten we niet meer vrijen terwijl het kind aan je benen hangt.’

Ze wuifde dat geërgerd weg. ‘Zo hebben mensen eeuwenlang seks gehad, wij mensen weten niet beter.’ Vermoedelijk had ze gelijk, in de toekomst zou ik me over alle mogelijke preutsheid heen zetten.

Nu inspecteerde ze het kind alsof het een waardevolle vaas was. ‘Zijn oren zijn vies,’ zei ze.

Ik had de jongen naar mijn idee goed onderhouden, kennelijk was ik zijn oren vergeten.

‘Dat slabbetje is ook vies,’ zei ze.

‘Hij heeft net yoghurt gegeten.’

Voor de zekerheid haalde ik een nieuw slabbetje tevoorschijn. Ik ben dol op onderdanigheid in de vroege ochtend.

Enigszins gehaast verdween ze ’s middags weer, ze was bang haar trein te missen.

Wij, de achterblijvers, gingen van park naar restaurant, van restaurant naar carrousel, van carrousel naar bibliotheek. Een moeder schreef mij dat ze vroeger tegen haar kind had gezegd, ‘wil je mama dood hebben?’

De waarheid over Abraham en Isaak begon me te dagen. Het is Isaak die zijn vader wenst te offeren, maar elke dag weer denkt hij: ik heb hem nog even nodig.

En hij stelt het nog even uit.

Dan dalen ze de berg af en Isaak denkt: morgen, morgen verlos ik die man uit zijn lijden.

Waarbij ik benadruk dat de liefde tussen Abraham en Isaak groot moet zijn geweest, want het mensenoffer en liefde gaan goed samen.