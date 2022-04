Ik zal drogend wasgoed voortaan associëren met de wandaden van Poetin

Kortgeleden stond er een ingezonden brief in deze krant. Waarom hield de regering in coronatijd om de haverklap persconferenties met hygiënetips, en komt nu niemand het land toespreken om te zeggen dat we allemaal de verwarming lager moeten zetten?

Ik vond het een goed punt, maar ik had niet het idee dat het heel breed werd opgepikt. Na twee jaar persconferenties over handen wassen is het nu stil. En niet, vermoed ik, omdat onze regeringsleiders genoeg hebben van persconferenties, ze leken er tot en met de laatste erg van te genieten. Ze doen het gewoon niet.

Dus besloot ik zelf een wasrek te kopen. Het is een kleine daad, een druppel op een gloeiende plaat die zo gloeiend en groot is dat eigenlijk niets er meer toe doet, maar juist dan moet je volgens mij naar de Hema. En even zoeken. Een groot, zwart wasrek uit een schap trekken, naar huis meenemen en de was ophangen.

Want een wasdroger verbruikt heel veel energie, energie wordt deels door gas opgewekt, gas komt uit Rusland, in Rusland zit Poetin.

Ik moet eerlijk zeggen dat ik was aan een rek altijd heel deprimerend heb gevonden. Dat komt door een van de huisjes waar ik als eind-twintiger woonde. De enige plek om het wasgoed te laten drogen, was de deur van de keuken. Aan die deur hadden mijn huisgenoot en ik een rekje opgehangen, waaraan altijd was te drogen hing. Je moest bukkend onder dat rekje door als je de keuken betrad, en als je zat te eten, keek je uit op je eigen was. Dat had iets onprettigs.

Zodra ik kinderen kreeg, kocht ik een droger, en daar droogde ik naar hartelust de vele, vele was in. Zoals er weinig zo deprimerend is als ontbijten met zicht op je eigen onderbroeken, is er weinig zo tevreden makend als warme babykleertjes uit een droger halen.

Maar het gaat nu even niet om mijn eigen geluk, bovendien leef ik niet meer in de aanhoudende waas van vermoeidheid en rompers als in die tropenjaren. Ik heb tijd en energie om de was op te hangen. Dat had ik eigenlijk al jaren moeten doen.

Dus nu staat er op mijn werkkamertje een wasrek. Ik typ met mijn rug naar het rek toe, dat wel. De was ophangen voelt als een daad van verzet, de was van het rek afhalen ook. Elke keer als ik ermee bezig ben, denk ik ‘Fuck Poetin’. Ik zal drogend wasgoed voortaan associëren met de wandaden van Poetin. Het is niet anders.