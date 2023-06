Ik worstel ook met een koemelkverslaving, maar havermelk helpt

Boerin melkt koe. Beeld Hollandse Hoogte / Spaarnestad Photo

Voor de mensen die er een hobby van maken om havermelk drinkende mensen te bashen: we zijn koemelkverslaafd omdat de mens als enige zoogdier een leven lang doorgaat met koemelk drinken en haar boterhammetjes met gestolde koemelk blijft beleggen.

Natuurlijk is zuivel overlevingsvoedsel geweest voor de mens. Als ik als oermens honger had en ik kreeg de kans om te overleven door aan de uier van een ander zoogdier te hangen, dan had ik het ook gedaan. Maar in deze tijd, met voor de meeste mensen legio alternatieve eiwitbronnen ter beschikking, is het goed te beseffen dat zuivelproducten er alleen maar zijn om onze zuivelverslaving in stand te houden.

Ik worstel er ook nog steeds mee. Als zuivelverslaafde heb ik inmiddels 90 procent van de melkproducten geschrapt, maar ik ben er nog steeds niet. Het bestaan van havermelk helpt. Het was even wennen, maar ik vind het inmiddels lekkerder dan koemelk.

Lucia Ruijmschoot, Leusden

Jonge dames

Deze week werd er geen ‘homo’ gescandeerd in de Arena, maar kwamen er juist mensen uit de kast. Ze werden vervolgens toegejuicht en toegezongen.

Er werd niet met drank gegooid en er werd niet geduwd. We werden zelfs welkom geheten met de woorden ‘iedereen mag zijn wie hij of zij wil zijn’. Iedereen in de Arena was het daar mee eens en had zich gekleed in alle kleuren van de regenboog. Er heerste een enorm gevoel van saamhorigheid.

Komt dat doordat Harry Styles het goede voorbeeld geeft of komt het doordat vrijwel het hele Arena-publiek uit jonge dames bestond? Laten we hoe dan ook een voorbeeld nemen aan deze concertavond.

Marielle Bakhuizen, Huizen

Loon-prijsspiraal

Als niet-econoom blijf ik me toch verbazen over het gebruik van percentages in relatie tot de loon-prijsspiraal van DNB-baas Klaas Knot. Het effect van een loonsverhoging van 10 procent voor schoonmakers en supermarktpersoneel heeft een heel ander effect dan een verhoging van 10 procent voor bijvoorbeeld een directeur van De Nederlandsche Bank die het twintigvoudige verdient.

Het voelt een beetje bizar als iemand met een enorm hoog salaris de slechtstverdienende groepen uit de samenleving een loonsverhoging van pak ’m beet 1,35 euro per uur (exclusief vakantiegeld, schaal B trede 3, cao supermarkt) wil ontzeggen, omdat het procentueel wel 10 procent is.

Helemaal gezien het feit dat deze verhoging broodnodig is om de kosten van de basisbehoeften te kunnen betalen, die eveneens met dit percentage zijn gestegen.

Janneke de Jong, Dronryp

Misandrie

Stel je bent een man van boven de 67 jaar. Na meer dan veertig jaar werken kijk je veel tv, wel meer dan 30 uur per week. Dat doe je omdat je dat leuk vindt of omdat je moe en versleten bent. Het gaat in ieder geval niemand wat aan, je hebt je aandeel geleverd en zelfs meer dan dat. Dan wil Alette van Doggenaar dat jij, in plaats van de ‘al overbelaste vrouwen’, wordt ‘ingeschakeld’ om de economie vlot te rekken met ‘vrijwilligerswerk’.

Dat misogynie nog steeds bestaat is duidelijk. Maar met dit staaltje extreme misandrie wil mevrouw Van Doggenaar gepensioneerde mannen ook nog beroven van hun laatste jaren in vrijheid. Zelfs als grap is het smakeloos.

Marcus van Engelen, Den Haag

Groningen (1)

Ik hoor het Rutte weer zeggen tijdens een debat waarin weer eens een motie van wantrouwen wordt verworpen: ‘Nederland is een van de rijkste landen ter wereld.’

Ik verlang terug naar de tijd dat we minder rijk waren. In die tijd – 25 jaar geleden ofzo – bestonden geen voedselbanken, omdat die niet nodig waren. Hoefde het Rode Kruis geen voedselpakketten in Nederland uit te delen en een nummer te openen voor voedselhulp. Was dakloosheid iets wat niet vaak voorkwam en was iedereen met een baan ervan verzekerd dat hij of zij van het salaris kon leven.

Het lijkt me tijd dat iemand bij een volgend debat eens de definitie van ‘rijk’ aan de orde gaat stellen. Laat zien hoe ‘rijk’ zich verhoudt tot alles wat hierboven staat en het aantal kinderen dat zonder brood naar school gaat. En stel dan maar eens vast hoe ‘rijk’ Nederland werkelijk is.

Jolanda van der Lee, Groningen

Groningen (2)

Ik heb dringend advies nodig van de regeringspartijen. Ik woon in Groningen en ben ook nog eens gedupeerd in de toeslagenaffaire. Maar dat doet er niet toe. Waar het om gaat, is dat ik in het dagelijks leven brandweerman ben. Nu sta ik hier met mijn collega’s bij een grote uitslaande brand, vlak naast ons staat een man met een beroet gezicht en een halflege jerrycan. Hij roept naar ons dat we weg moeten gaan, omdat hij de brand zelf gaat blussen. Zijn gezicht komt me vaag bekend voor en ik meen ook zulke uitspraken al vaker te hebben gehoord.

Vraag: wat moeten wij doen?

Arie Meijer, Groningen