Ik word niet zo blij van de constante angst om zwanger te worden

Actrice Joy Delima gebruikt alleen condooms en is constant bang om zwanger te raken.

Ik heb best vaak een pregnancy scare gehad. Ik weet er even geen mooi Nederlands woord voor, want zwangerschapsschrik is geen woord en zwangerschapsangst heeft weer te maken met angsten en depressie tijdens je zwangerschap en dat is totaal niet waar ik op doel.

Een pregnancy scare vindt plaats wanneer je denkt dat je zwanger bent op een moment dat dit niet gewenst is. Meestal spreken we van zo’n schrik als we uiteindelijk toch niet zwanger blijken te zijn, maar enkel overtijd waren.

Persoonlijk gebruik ik naast condooms geen andere anticonceptie. Ik slikte van mijn 15de tot mijn 21ste de pil tot ik me op een gegeven moment zo afgevlakt, depressief en plofkipperig voelde dat ik besloot te stoppen. De donkere wolken die mij al die jaren hadden geteisterd verdwenen als sneeuw voor de zon. Echt, als ik terugdenk aan mijn gemoedstoestand toen ik nog aan de pil was, maak ik me zorgen om alle mensen die ook vanaf hun puberteit aan de pil zijn gegaan en dus geen idee hebben wie ze zijn zonder al die hormonen.

Waar ik niet zo blij van word, is de constante angst om zwanger te worden. Die angst heb ik dankzij de seksuele voorlichting op school altijd al gehad, wat ertoe heeft geleid dat ik extreem voorzichtig ben. Toen ik nog aan de pil was bijvoorbeeld, slikte ik die elke dag op exact hetzelfde tijdstip en als ik ziek was geweest en had overgegeven of diarree had, gebruikte ik een condoom omdat de werking van de pil dan afneemt. Ik kende die hele bijsluiter zowat uit mijn hoofd. Als íémand veilig handelt en haar verantwoordelijkheid neemt, ben ik het wel.

Mijn bedpartners daarentegen niet altijd. Sommige mannen, en vooral geile mannen met erecties en niets anders dan ‘ik moet nu pik in vagina doen’ in hun brein, kunnen mijn voorzichtigheid wegwuiven als overdreven. Zelfs als ik aan het ovuleren ben en dus zeer vruchtbaar.

Het zal je verbazen hoeveel mannen het condoom eerst binnenstebuiten omdoen om vervolgens datzelfde condoom weer om te draaien. Mijn ogen zien dan: jouw voorvocht zit nu aan de buitenkant van dit condoom en dat gaat nu in mij. Error. En soa’s en zo. Of als iemand zich aftrekt en vervolgens met diezelfde vingers jou wil vingeren. Dat is gewoon een soort kruisbesmetting. Of zelfs een beetje nét in je gaan of aan de voordeur kloppen zonder condoom.

‘Vind je dit al dreiging?’, zei iemand toen. Nou, dan ontploft er iets in me.

Dat flinterdunne stukje latex en mijn ijzersterke wilskracht (want hallo, ik ben ook heel geil op die momenten en ik houd er wél rekening mee) zijn de enige dingen die mij beschermen tegen een ongewenste zwangerschap. En zelfs toen ik een tijd geleden tegen iemand zei dat ik een week overtijd was, zelfs toen reageerde hij zó kalm dat ik er boos van werd. Alsof ik sowieso ‘even’ een abortus zou laten uitvoeren als ik echt zwanger zou blijken. Soms zou ik willen dat ik die zwangerschapsschrik kon delen met die mannen. Ik ben echt benieuwd of ze er dan nog zo laconiek over zouden doen.

‘Dan slik je toch de morningafter?’

De laatste keer dat ik die pil slikte omdat een of andere zielige lamlul besloot om mij zonder condoom te penetreren zonder mijn toestemming, was ik achttien dagen ongesteld. Achttien. Je kunt ook gewoon voorzichtiger omgaan met je zaad. Dat lijkt mij de meest logische optie.

Mannen van over de hele wereld, in de politiek en in je bed, hebben er soms nogal een handje van om dingen te bepalen over het vrouwelijk lichaam zonder te weten hoe ons lichaam werkt en wat de gevolgen zijn van handelingen die wij ondernemen zodat zij zich lekker onbezorgd kunnen focussen op ‘nu pik in vagina’. En als wij ondanks al onze voorzorgsmaatregelen alsnog bevrucht raken en in sommige gevallen een abortus moeten ondergaan, krijgen alleen wij de bagger over ons heen.

Da’s best bijzonder, toch?

joy.delima@volkskrant.nl