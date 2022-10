Ik wist al dat je steeds opnieuw afscheid neemt van het kind dat is, maar moest dat zo vroeg?

Toen ik met Frida op mijn arm de viswinkel binnenstapte riep de verkoper, een struise vrouw met een Volendams accent die net bezig was een rechthoekige lap zalm af te snijden: ‘Dat gaat ook hárd, hè!’

Ja-haa, zei ik, nou en of, en toen ik die kleine neerzette om te demonstreren dat ze ook al een beetje kan lopen begon ze te gillen, en toen de visvrouw met rode werkersvingers een visfrietje uit een stalen schaal haalde en dat over de toonbank aanreikte, keek Frida haar enkel wantrouwend aan, want sinds een paar dagen bewoog ze zich anders door het leven, hoekiger, exclusiever. Het hinderde de vrouw niet, die was alweer bezig met haar bestelling, want ze houdt van haar vak en alles wat ermee te maken heeft. Toen haar collega even later informeerde of dat kind al een visfrietje had gekregen, riep ze zonder van haar snijplank op te kijken dat dat niet het geval was. En terwijl Frida haar tweede visfrietje vermaalde – tot zover haar verontwaardiging – en ik de visvrouw vragend aankeek, zei die met moederlijke onderonserigheid: ‘Ach. Omdat ze er nog van groeien moet.’

Ik hou van omgedraaide werkwoorden.

Ze zeggen hetzelfde, maar er ligt meer nadruk op.

‘Zeg nou gewoon wat je zeggen wil.’

Ja!

‘Dat hangt ervan af waar je wezen moet.’

Extra puntje voor gebruik van het woord wezen.

En nu weer dit, omdat ze er nog van groeien moet. Prachtig.

‘Hoe is het met haar zusters?’, haalde de visvrouw me uit mijn gedachten.

Die vraag was zo een-twee-drie niet te beantwoorden, tenminste, als ik me er niet met een beleefd leugentje vanaf wilde maken. Na de zomervakantie, waarin de oudste dochter 7 was geworden, hadden we van het ene op het andere moment te maken gehad met een puber in huis, inclusief oogrollen en driftbuien en zwarte hoodies die ze tot diep over haar ogen trok. Ik had ernaar zitten kijken als een kip naar het onweer, maar al snel was er een lichtje opgegaan dat het vast iets met de nieuwe klas te maken had, met het innemen van posities, de school als aperots. Toen we de juf erover spraken ging het inderdaad over storming en norming, een fase van groepsvorming die erbij hoorde, kon je overal opzoeken, het internet stond er vol mee, op zich niks geks, na twee weken stabiliseerde het meestal vanzelf, en zo niet dan waren er leraren om daar een handje bij te helpen.

Ik had er nog nooit van gehoord. De visvrouw ook niet, maar ze begreep me meteen. ‘Die van mij hadden precies hetzelfde’, zei ze met haar handen in haar zij. ‘Grote waffel, inene deugde niks meer. Dat je denkt: waar is mijn lieve kind gebleven.’

Ik wist al wel dat je elke keer opnieuw afscheid neemt van het kind dat is, van baby tot kleuter en van kleuter tot puber en zo maar verder, steeds maar verder, totdat je zelf achter de horizon verdwijnt, en ik wist ook al dat ik in haar dartele jaren een koekje van eigen deeg zou krijgen, 15, hooguit 16 en ze zou zonder helm achterop stappen bij een norse motorrijder en zo ons leven uit knetteren, daa-haag, ik bel nog wel, maar moest dat zo vroeg?

‘Gáán laten’, zei de visvrouw terwijl ze de vis in een papieren zak schoof. ‘Gaan laten, het waait vanzelf weer over. Je doet er toch niks aan. Elk kind moet zijn eigen fouten maken.’

Het klonk als een dreigement en een geruststelling in één.