Een collega en ik hadden afgesproken voor een lunch in het café met een beroerde akoestiek. We zaten al een tijdje, maar waren nog niet opgemerkt door de bediening. Mijn collega vroeg een jongen die op weg leek te zijn naar een andere tafel of we wat konden bestellen. Hij liep wijfelend naar ons toe, alsof hij hier eigenlijk helemaal niet werkte. Dat bleek, nadat we bij hem besteld hadden, deels te kloppen.‘Het is vandaag mijn eerste dag’, zei de jongen. Hij had het gezicht van een engel. ‘Dus als er iets fout gaat, dan…’

‘Dan is dat geen enkel punt’, ‘dan weten we dat’, of ‘dan zullen we niet zeuren’. Allemaal dingen die had ik kunnen zeggen. Maar ik moest natuurlijk weer de lolbroek uithangen. ‘Dan slaan we je in elkaar’, zei ik. Het glipte eruit; het mechanisme dat dit soort botte, ongepaste uitingen ertussenuit moet filteren werkte even niet.

Ik wilde de arme, nerveuze jongen met een grapje op zijn gemak stellen. Nu had ik hem bedreigd. Dit gebeurt er dus als goede bedoelingen in aanraking komen met pure tactloosheid. Ik weet niet of hij het had gehoord, want de akoestiek. Maar toen hij weg was keek mijn collega me aan zoals je iemand aankijkt die net een puppy heeft laten verdrinken.

Alsof ik het niet had moeten weten. Alsof ik niet jarenlang gedienstig heb gebuffeld in cafés, restaurants en strandtenten. Alsof ik daar niet heb geleerd hoe fijn het is als mensen gewoon een beetje aardig tegen je doen. En alsof ik niet vaak genoeg zoals hij zo op een eerste dag heb gestaan. Onbekend met de tafelnummers, met het kassasysteem, met je nieuwe collega’s. Bang om het te verneuken, hopen dat de dag snel voorbij is. Alleen.

Ik wilde opstaan, de jongen omhelzen en hem influisteren dat alles goed zou komen. Maar dat zou ongepast zijn en het alleen maar erger maken (‘Eerst zei hij dat hij me in elkaar ging slaan, daarna drong hij zich aan me op’). Ik nam me voor extra aardig te doen als hij weer bij onze tafel zou komen.

Dat gebeurde pas weer toen we de rekening vroegen. Mijn collega gaf hem een royale fooi. Dankbaar lachend pakte de jongen de mobiele pin van tafel. Het zat erop. We hadden het volbracht. Het equilibrium was hersteld. ‘Bedankt hè’, zei ik zo hartelijk mogelijk, ‘fijne dag en succes nog verder.’ Hij knikte en lachte weer. ‘Jullie ook bedankt’, zei hij. En daarna: ‘Fijne avond.’

Onmiddellijk besefte hij zijn fout. ‘O nee’, corrigeerde hij zichzelf. ‘Fijne dag. Ik bedoelde: fijne dag.’ Maar het was al te laat. Nu moest hij er toch nog aan geloven.