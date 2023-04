Ik werk ‘parttime’ meer dan veertig uur

Huisartsen protesteren op het Malieveld in Den Haag tegen de hoge werkdruk. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

De media staan bol van berichten over het tekort aan huisartsen. Hierin wordt geregeld genoemd dat dat deels komt doordat de huidige generatie huisartsen parttime werkt (vrouwen én mannen).

Parttime werken als huisarts is echter wat voor veel andere beroepsgroepen meer dan fulltime zou zijn. Ik ben zo’n parttime werkende praktijkhoudende huisarts met drie patiëntendagen. Die dagen ben ik van 07.30 uur tot 17.15 uur op de praktijk met een lunchpauze van maximaal 30 minuten. Daarnaast heb ik in de avonden, nachten en weekenden twintig tot 25 diensten per jaar op de huisartsenpost en eveneens in de avonden vergaderingen en nascholingen.

Dan heb ik de praktijkmanagementtaken nog niet meegerekend, zoals financiën, personeelsbeleid, overleg met ketenpartners. Als ‘parttime’ werkende huisarts werk ik dus meer dan 40 uur per week. Ik denk dat het woord ‘parttime’ niet op zijn plaats is wanneer het aantal werkelijke werkuren meer dan fulltime is.

Fenny Thoolen, Haarlem

Slavenhandel

Nooit geweten dat Vlissingen het centrum van de slavenhandel was in de 17de eeuw . Belangrijk dat voor een breed publiek onder de aandacht wordt gebracht wat dat betekende. Zou dat kunnen in een permanente tentoonstelling in Vlissingen of de regio? Veel publiciteit en bezoeken van schoolklassen, zodat deze kennis met de huidige generatie en met volgende generaties wordt gedeeld.

En biedt dit niet de mogelijkheid om ook te laten zien zien dat het geen ver-van-mijn-bedgebeuren uit het verleden is, door dit te combineren met informatie over allerlei vormen van slavernij anno 2023? En hoe nu wij degenen zijn die daarvan profiteren?

Peter Witte, Castricum

Kinderwens

In ‘één op de zes volwassenen wereldwijd kampt met onvruchtbaarheid’ lees ik ‘dat de toename in Nederland deels te maken heeft met de latere leeftijd waarop vrouwen aan kinderen willen beginnen. Vrouwen stellen hun kinderwens onder meer uit omdat ze wachten op de perfecte partner’. Toevallig krijgen de meeste vrouwen kinderen met een man en besluiten ze doorgaans niet eenzijdig wanneer het tijd is voor kinderen. Toch wordt er in het artikel niet gerept over het aandeel van de man in deze keuze of over andere remmende invloeden (carrièredruk, tekort aan kinderdagverblijven, terugval in salaris, woningnood, klimaatcrisis).

Dit staaltje women blaming komen we vaker tegen, zoals recent met de overheidscampagne om vrouwen meer te laten werken om het personeelstekort op te lossen. Het lijkt me heel redelijk om minstens de helft van de verantwoordelijkheid bij de mannen neer te leggen. Succes, heren!

Melissa Kwakernaak, Waddinxveen

Mooiste gebouw

Vic Wendel beklaagt zich erover dat er bij de nominaties voor het beste gebouw in Nederland er geen is voor de kleine man met de kleine beurs. Maar ook de Van der Pek-buurt in Amsterdam-Noord staat op de lijst. Een volksbuurt bij uitstek, destijds gebouwd voor de mens met de kleine beurs. Het moet mij wel van het hart dat er veel projecten in Amsterdam zijn genomineerd.

Frank Bulthuis, Leusden

Krokodillentranen

Huisbazen verkopen hun woningen uit angst voor de komende huurbeperkingen. In het artikel van dinsdag maakt zo’n huisbaas een rekensommetje van zijn hoge kosten. Tot mijn verbazing betreft zijn grootste kostenpost de rente die hij betaalt voor de beleggingshypotheken die rusten op zijn panden.

Wat gebeurt hier? Deze huisbaas is met geleend geld aan het speculeren. Hij heeft enorme risico’s genomen en die gok is in de afgelopen jaren goed uitgepakt. Nu zit het even tegen want de waarde van zijn panden daalt. Zijn panden wil hij nu snel verkopen, maar helaas zitten er huurders in zijn woning. Krokodillentranen zijn het.

Hans van den Heuvel, Amstelveen

Paaseitjes

Een klein afvalcontainertje voor de folie van paaseitjes, dat zou wel wat zijn. Zodat ik ze, met gewetensbezwaar, kan natellen (Julien Althuisius) of, zonder gewetensbezwaar, verfrommelen (Paulien Cornelisse).

Annelie Reijs, Amstelveen

Twitter

Eindelijk. Elon Musk heeft het logo van Twitter veranderd in iets dat veel beter weergeeft waar het platform voor staat. Geen vrolijk kwetterend vogeltje, maar een laffe, blaffende hond.

Hans Overduin, Den Haag