Mijn dienst is net begonnen als de telefoon gaat. Het is de politie, die al dagenlang door een van onze patiënten wordt bestookt met complottheorieën. Dat de patiënt zijn theorieën met hen deelt, vind ik wel een goed teken – zijn vertrouwen in de autoriteiten geeft blijk van een grens aan zijn paranoia – maar daar denkt de politie anders over. ‘Als hij niet ophoudt, komen we langs.’

Achter de computer in de gezamenlijke huiskamer zit Patrick (47) fanatiek te typen. Hij mailt de wijkagent. Het heeft weinig zin om hierover met hem in gesprek te gaan: ik weet zeker dat er geen satellieten over de kliniek vliegen die Patrick in de gaten houden, maar Patrick weet net zo zeker dat dit wel zo is.

Ik neem hem mee naar buiten. Een wandeling over het terrein rond de kliniek duurt een half uur. Pauze voor de politie.

Tijdens de wandeling vertelt Patrick wat hij hier zoal heeft beleefd – hij woont hier al bijna dertig jaar. Hij wijst naar een gebouwtje verderop. ‘In 2004 ben ik daar in therapie geweest’, zegt hij. ‘Hoe oud was jij toen?’

‘Ik was 18.’

‘O. Toen jij 18 was, ging ik hier dus in therapie.’

‘Heb je er wat van opgestoken?’

‘Ja, hoor. Ik heb geleerd hoe ik in gesprek kan gaan met mensen die ik niet ken.’

Een ouder echtpaar loopt ons tegemoet en Patrick maakt van de gelegenheid gebruik om zijn in 2004 opgedane vaardigheden te demonstreren. ‘Mevrouw!’, roept hij. Hij begint te zwaaien, wat er een beetje mechanisch uitziet: hij houdt zijn arm stijf en zwiept hem ritmisch heen en weer. ‘Meneer! Goedemorgen, mevrouw! Heeft u dit mooie weer besteld?’

Het stel kijkt huiverig de andere kant op en wijkt uit naar de overkant van de straat om met een boog om ons heen te lopen. Patrick blijft staan. ‘Gaat u graag naar het buitenland, mevrouw? Wat is uw favoriete land? Hebben jullie kinderen of is dat er niet van gekomen?’

Zonder iets te zeggen lopen ze ons voorbij. Patrick haalt zijn schouders op en we wandelen verder.

Ik loop intussen te prakkiseren hoe ik hem ervan kan weerhouden de politie te mailen. Ik kan hem niet verbieden de computer te gebruiken. Waarom blokkeert de politie hem niet? Misschien is dat tegen de regels. Ik zou de computer kunnen ombouwen tot een simulator die mails niet echt verstuurt, maar dat zal ook wel tegen de regels zijn.

We wandelen langs de tennisbaan, of wat daar nog van over is – de baan is met onkruid begroeid.

‘Bezuinigingen’, zegt Patrick, ‘maar ik houd toch niet van tennis’. Patrick houdt van atletiek. De clubrecords die hij in de jaren tachtig op de atletiekbaan verbrak, zijn nog steeds niet verbeterd.

We staan stil bij een kliniek waar hij jaren geleden heeft gewoond. ‘Zie je dat raam op de tweede verdieping? Daar sprong ik in 2001 doorheen. Ik was 26. Jij was 15. Ik sprong door het glas en viel hier in het veld. Ik had een week geen medicijnen gehad. Niet ingenomen.’

‘Was je gewond?’

Hij laat zijn hand zien. Boven de knokkel van zijn pink loopt een rafelig litteken. ‘Mijn pink hing erbij en we hadden twee weken geen tv.’

‘Geen tv?’

‘Heel Nederland zat twee weken zonder tv, omdat ik geen medicijnen had gehad. Er was ruis op. Weet jij dat nog? Het was in de zomer van 2001.’

‘Wat hebben jouw medicijnen met de tv te maken?’

‘Geloof je me niet?’

‘Ik probeer het te begrijpen.’

Langs de weg parkeert een auto en een man stapt uit.

‘Goedemorgen!’, roept Patrick. ‘Goedemorgen, meneer! U heeft mooi weer besteld.’

De man lacht en steekt zijn duim op.

‘Goedemorgen!’, roept Patrick weer. ‘Goedemorgen! Goedemorgen!’

‘Ja. Goedemorgen, hoor.’

We zijn amper terug in de kliniek of Patrick is weer achter de computer gekropen. Ik zie dat hij de website van de Tweede Kamer bezoekt. Hij zit het contactformulier in te vullen.

Thomas van der Meer is schrijver en werkt in een psychiatrische kliniek. Hij schrijft om de week een wisselcolumn met Arie Elshout. De namen in deze column zijn gefingeerd en sommige details zijn aangepast.