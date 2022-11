Ik weet niet of ik er al klaar voor ben, stoppen met Twitter

This is the bloody limit!, dacht ik toen Elon Musk een trollende tweet aan Hillary Clinton stuurde, waarin hij fakenieuws van een extreemrechtse haatsite aanhaalde over Paul Pelosi, die zwaargewond is na de gewelddadige aanval met een hamer.

Ik stop met Twitter. Neem ik mij tenminste voor. Kwaadaardige engnek, die Musk.

Een veelgehoorde gedachte nu Elon Musk Twitter heeft gekocht. Wordt het allemaal nog rechtsradicaler? Moeten alle progressieve mensen naar weer een nieuw sociaal medium, Mastodon, vertrekken?

Rechtsradicalen kondigden al vaak aan te verkassen. Ze kunnen naar Parler, dat deze week in handen kwam van de verward antisemitische ‘White Lives Matter’-rapper Kanye ‘Ye’ West. Of naar Truth Social, van Donald Trump, die heeft aangekondigd niet terug te komen op Twitter. Maar rechts-radicaal bleef ook altijd op Twitter. Want wat is de lol van een platform waar je geen ‘deugmensen’ kunt uitschelden? Twitter gedijt bij het bulderend botsen der bubbels.

Tien jaar actief

Maar stoppen met Twitter is makkelijker gezegd dan gedaan voor een junk. Al meer dan tien jaar ben ik actief. Gemiddeld spendeert een twitteraar per maand 5,1 uur op het sociale medium, maar ik vrees dat ik dat gemiddelde flink omhoogtrek. Twitter is verslavend en slecht voor de psychische gezondheid. We gaan gebukt onder fomo, de fear of missing out, en nomophobia – the fear of not having your phone with you at all times. Breaking news, ‘brekende’ Twitterfitties, ‘brekende’ flauwekul, zonder dit is het leven schraal.

De politieke en psychologische impact van Twitter is onmiskenbaar radicaliserend. Het algoritme van Twitter doet vaak nog een extra duit in het zakje. Hoe progressief u ook bent, tussen de accounts die u volgt zijn geregeld ‘tweets you might like’ te vinden. Een advies van Twitter dat een bepaalde tweet u wellicht bekoort, niet zelden met een rechtse tot radicaalrechtse boodschap.

Opfokken

Radicaliseren en, breder, je opfokken is een van de dingen die twitteren met je doet. Beschamende Twitterfitties, te veel van jezelf delen: ook ik heb mij er schuldig aan gemaakt. En dan die eeuwige trollenlegers. Je kunt ze blokkeren tot je een ons weegt, de trollen bereiken je toch wel.

Maar de aantrekkingskracht is er ook: likes zijn heerlijk. Een erkenning van het feit dat je ertoe doet. Je hebt gelijk! Wat verwoord je dat goed! Overigens wordt in de psychologie de onhebbelijkheid om altijd gelijk te willen hebben, geassocieerd met een lage emotionele intelligentie.

‘In het echt’ zijn de meeste mensen prettiger in de omgang dan op Twitter. Vriendelijker, zorgzamer, introverter. Twitter voedt onmiskenbaar onze innerlijke, ijdele, narcistische betweter die anders een slapend bestaan leidt.

Omdat ik tientallen jaren heb geleefd voordat Twitter bestond, weet ik nog hoe ik in het leven stond. Gewoon, zoals zovelen die ook nu nog nooit hun vingers hebben bevuild aan het medium. In het gewone leven is het volslagen oninteressant wat volstrekte vreemden over je denken. Lelijk? Dom? Het zal. ‘Als er weer eens karrevrachten racisme en seksisme over je worden uitgestort, waarom wil je dat dan eigenlijk weten?’, vragen wijze mensen mij geregeld. ‘Je kunt die troep toch gewoon uitzetten. Sluit je account. Dan is de lol er ook snel af.’ Mocht je iemand in het echte leven ontmoeten, dan kun je altijd nog een echt gesprek beginnen.

Maar… soms heb je zowaar leuke gesprekken. Je ziet mensen trouwen, rouwen, kinderen krijgen, ziek zijn, afscheid nemen van het leven. Al ontmoet je ze nooit, toch heb je het idee dat je deelgenoot bent van iemands leven.

Podium

Makkelijk toegang hebben tot bestuurders, politici en journalisten, ook dat maakt het medium aantrekkelijk. Voor journalistieke research is het een bijna onmisbaar instrument. Twitter is bovendien een belangrijk podium voor gemarginaliseerde stemmen. Progressieve bewegingen als MeToo en #blacklivesmatter begonnen op Twitter en hebben grote invloed gehad op de samenleving.

Ik weet daarom niet of ik er al klaar voor ben, stoppen met Twitter, het hart van mijn internetverslaving. Toch denk ik het het goede leven wacht na het overwinnen van een Twitterverslaving. Zoals tijdens een wandeling genieten van de herfstkleuren zonder je telefoon uit je zak te halen. Een boek pakken en je erin verliezen. Een echt gesprek hebben, desnoods een verhitte discussie, met iemand die je in de ogen kijkt. Hopelijk gaat Musk snel geld vragen, want dan kap ik er echt mee.

Harriet Duurvoort is publicist. Zij schrijft om de week een wisselcolumn met Heleen Mees.