Ik was net met mijn hoofd voorover op tafel gevallen, het gezicht in een bord eten. ‘Die?’, riep Mai Spijkers. ‘Dat?’

Moet ik nog iets zeggen over Mai Spijkers, die twee weken geleden uitgebreid op zijn ‘ploerterige’ gedrag werd aangesproken in de Volkskrant en de angstcultuur bij zijn uitgeverij Prometheus, waar tot voor kort ook mijn boeken werden uitgebracht? Alles is al gezegd. Wat ik te melden heb, werpt geen enkel nieuw licht op de zaak.

Op een terras werd ik onlangs herinnerd aan de toespraak van Spijkers tijdens de uitvaart van Menno Wigman, de grote, veel te jong gestorven dichter. Mai moet iets hebben gezegd als: ‘Alles heb ik Menno geleerd, zelfs om een fatsoenlijk pak te dragen. Zonder mij was het niks geworden.’

Zelf heb ik Mai vaak mooie toespraken horen houden, maar mogelijk was zijn tekstschrijver ziek en moest hij improviseren.

Mai geldt als betrekkelijk geniale uitgever, maar al te lang, schreven commentatoren, is genialiteit, ook de betrekkelijke, gebruikt om wangedrag mee te vergoelijken. Een terechte analyse – goed en kwaad bestaan naast elkaar, het zijn geen gummetjes om elkaar mee uit te wissen.

Mai heeft veel verschoppelingen uit de modder getrokken. Zichzelf ook, maar te hoog, tot zulke hoogten dat hij alleen nog naar beneden kan kijken.

Tegen mij zei hij weleens: ‘Respect dat je er, ondanks jezelf, toch iets van hebt gemaakt.’ Mij heeft hij ook uit de modder getrokken, kun je zeggen, al was het geen modder waarin ik lag, maar iets anders, ik weet niet meer wat.

Het is lang geleden, ik wist nog van geen hoed of rand, ik was uitgenodigd op een boekpresentatie van Cornald Maas in een hippe club in Amsterdam, waar het wemelde van de beroemde, belangrijke, mooie en talentrijke mensen. Ik keek zo huizenhoog tegen iedereen op en werd daardoor zo nerveus dat ik het op een zuipen zette.

‘Goh, ben jij schrijver’, zei Paul de Leeuw. ‘Wat schrijf je zoal?’ Ik heb hem lang aangekeken, alsof hij op tv was. ‘Ik weet het niet’, stamelde ik. ‘Geen idee.’

Na afloop ging het naar Le Garage van Joop Braakhekke, en ik moest mee, want Bas Heijne en de hoofdredacteur hadden gezegd dat ik een talent was, en Mai wilde kennismaken. Hiervan raakte ik zodanig in paniek dat ik aan tafel, tussen Bas Heijne, Paul de Leeuw en Mai Spijkers in nog even snel tien à vijftien glazen wijn achterover sloeg.

Kijk, zeiden Bas en de hoofdredacteur, dat is hem nou, die moet je hebben, dat is het talent, maar ik was net met mijn hoofd voorover op tafel gevallen, het gezicht in een bord eten, en bewoog niet meer. Gelukkig betrof het haute cuisine, van die kleine porties – als het bij mijn moeder was gebeurd, was ik misschien wel in een kuiltje jus verdronken. ‘Die?’, riep Mai. ‘Dat?’

De volgende dag werd ik wakker met bieslook in de wenkbrauwen, en hoorde ik dat ik Prometheus-auteur was geworden. ‘Hoezo?’, zei ik. ‘Vertel! Heb ik al getekend?’