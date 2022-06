Ik was na twee jaar corona allang blij om in een meute gillende mensen te staan van wie ik het zweet kon ruiken

In de lange rij voor Olivia Rodrigo, popidool van TikToktieners en mij, luisterde ik met mijn dochter naar de gesprekjes om ons heen. Het was mijn dochters eerste concert, we waren vroeg in de rij gaan staan, op elkaar gepropt met zesduizend meisjes, acht jongens en één vrouw met grijs haar die haar best had gedaan om er ook een beetje hip uit te zien.

Sinds ik corona had gehad en een ruikhandicap had opgelopen, rook ik voor het eerst weer zweet. Veel zweet. Tienerzweet, hittezweet, adrenalinezweet, de-hele-dag-in-de-zon-staan-in-je-polyester-naveltruitjezweet. Een zegen, besloot ik.

Een meisje in de rij vroeg aan haar vriendinnen, allemaal een jaar of 18, naar welke concerten ze eerder waren geweest. Een vriendin antwoordde dat dit haar eerste concert ooit was, al was ze fan van talloze artiesten. ‘Twee jaar corona laat je hóren!’, was haar montere verklaring.

Bij de tassencheck vroeg de beveiliger aan mij – de vrouw met grijs haar die haar best had gedaan om er een beetje hip uit te zien – of ik al gek werd van de gillende meiden. Zodra de deuren waren opengegaan, was het gillen begonnen, en het zou de komende uren niet ophouden. ‘Ik vind ze leuk’, zei ik. Twee jaar corona laat je horen: ik was allang blij om in een meute gillende mensen te staan van wie ik het zweet kon ruiken.

Op de tribune zaten we naast een meisje dat alleen zat. ‘Ik ga bij het podium staan als het begint, daar staan mijn vrienden ook.’ Ze wees op een plukje mensen met paars haar. ‘Maar ik ben ongesteld, ik heb buikpijn, ik blijf nog even zitten.’

Er is zo veel veranderd sinds de Middeleeuwen, toen ik jong was, en wij als meisjes ongelofelijk geheimzinnig deden over ongesteld zijn. Accessoires als tampons waren geheime objecten, die toverde je op slinkse wijze uit je mouw op de wc, als een menstruerende Hans Klok, pijn onderging je lijdzaam, en je ging al helemaal niet aan een willekeurige moeder mededelen dat je je maandstonden had.

Olivia Rodrigo, zelf 19, is ook een exponent van deze nieuwe meidenbeweging. Tuurlijk, al haar liedjes gaan over een jongen die haar hart heeft gebroken, want liefdesverdriet blijft altijd bestaan en een grootse inspiratiebron, maar ze maakt er iets boos en punkerigs van, ze verwijt hem een ‘traitor’ te zijn, en ze stampte de hele avond zelfverzekerd met haar grote zwarte laarzen over het podium.

Mijn dochter en ik hadden de eenzijdig gemaakte afspraak dat ik niet zou meezingen, want dat was cringe, maar ik kon het niet laten. Halverwege het lied Deja vu (ik brulde net ‘Deja vu, aaah!’) keek ze me bestraffend aan, maar toen gaf ze me een knikje. Ik mocht brullen. En deed dat. Twee jaar corona laat je horen.