Ik was hier voor mijn dochter, maar had moeite om mijn ogen van de badmeester in zijn glittercolbert af te houden

Mijn oudste dochter ging afzwemmen voor haar C-diploma. Het zwembad was vol gehangen met slingers en er liep een badmeester rond die eigenlijk een ceremoniemeester was. Het was een grote kerel en hij droeg een donkerblauw overhemd met een print van laserstralen in lichtere kleuren blauw en oranje. Daar overheen zat een goudgeel glittercolbert. Zijn broek had een andere kleur geel, meer piccalilly, of een andere daarop lijkende substantie. Ook droeg hij een draadloze microfoon, waar hij instructies doorheen bulderde. Die microfoon was hard nodig, want anders zou hij niet boven de Hollandse feesthits uitkomen die uit een enorme boombox schalden.

Mijn dochter was een van ongeveer dertig kinderen die gingen afzwemmen. Er hing zoals altijd in zwembaden, een benauwde en bedwelmende warmte. Aan de lange zijde van het bad zat het vol met ouders, broertjes, zusjes, opa’s, oma’s en deelnemers aan de cursus Weet je zeker dat je kinderen wil?. Eerst moesten de kinderen met hun kleren aan onder water door een ronde opening zwemmen en daarna nog een paar baantjes op hun rug afleggen. Daarna mochten de doorweekte kleren uit en moest er gedoken worden. Een stuk onder water, ‘even je koppie laten zien’, riep de ceremoniemeester, en weer verder zwemmen. Met een geconcentreerd gezicht maakte mijn dochter zich op voor haar duik, terwijl de mij nog onbekende hit Het interesseert me echt geen ene reet door het zwembad galmde.

Ik was hier natuurlijk voor mijn dochter, maar had grote moeite om mijn ogen van de badmeester in zijn glittercolbert te houden. Hij zat op een van de startblokken langs het zwembad. Een voet op de rand, de ander bungelend boven het water, zijn blik een van oneindige concentratie, gericht op de zwemmende kinderen. Net toen het erop leek dat hij in deze trance zou blijven, gebaarde hij met zijn hand dat het volgende kindje het water in mocht springen. Ondertussen klonk De hoogste tijd.

Maar het was niet de hoogste tijd, nog lang niet. Eerst nog de borstcrawl, daarna de rugcrawl en dan moest er ook nog gewatertrappeld worden. Muzikaal vergezeld van een pompende feestcafémedley, waarbij binnen een minuut Even aan mijn moeder vragen, Doe ’ n stapje naar voren, Kleine wasjes grote wasjes en Zij gelooft in mij voorbij kwamen. Mijn dochter gleed moeiteloos door het water, terwijl ik maar ternauwernood slaagde in het onderdrukken van de antieke pavlovreactie (Jägermeister, sigaretten, tongen met een vreemde, patatje oorlog, kotsen, huilen) die deze muziek bij me opriep.

Uiteindelijk slaagde ze, net als alle andere kinderen. Glimmend van trots liet ze haar diploma aan me zien. Ze hadden haar naam verkeerd gespeld.