Het is uiteindelijk allemaal anders gelopen, maar was ik dj geworden, dan had ik mezelf Funky van Grunsven genoemd. Ik moest daar weer eens aan denken toen ik rondliep op de manege waar mijn dochters op ‘ponykamp’ waren. Omdat de verhuizing/verbouwing de hele zomervakantie in beslag heeft genomen, konden we niet weg. Ponykamp was de oplossing: dochters een week lang paardrijden (‘het zijn geen paarden, het zijn pony’s’) en wij onze handen vrij om te klussen. Ideaal, maar wel duur, maar wel ideaal.

De manage lag aan het einde van een lange weg met aan weerszijden potsierlijk grote huizen met eindeloze opritten. De bomen daar reiken hoger, de lucht is blauwer, het gras in de tuinen is sappiger en de zon schijnt er altijd. Geen zonnepaneel te bekennen, omdat dat natuurlijk lelijk staat op je rieten dak. Op de parkeerplaats van de manage stonden een paar terreinwagens en twee Porsches Taycan, een auto die in de simpelste configuratie 98.600 euro kost – grofweg 98 keer de waarde van de gehavende Renault (maar wel in ‘champagne’-kleur) die ik op gepaste afstand parkeerde.

Mijn dochters gaven me een warrige, onprofessionele rondleiding door de stallen en stelden me voor aan de paarden. ‘Dit is Lady’, zei mijn jongste dochter over een pony die met zijn kop uit de opening van de staldeur hing. Maar het is dus niet kop, het is hoofd. Het zijn geen poten, maar benen. Niet bek, maar mond. Ik was het even vergeten, maar paarden zijn natuurlijk ‘edele’ dieren.

(Toen ik opzocht waarom, kwam ik op de website van Onze Taal terecht, waar de volgende zin stond: ‘In het Middelnederlands was hoofd het gebruikelijke woord om de ‘kop’ van mensen én dieren mee aan te duiden. Daardoor spreken we bijvoorbeeld nog steeds van hoofdkaas.’ Ik weet niet precies wie de ‘we’ hier is, maar ik ken niemand en wil niemand kennen die het woord hoofdkaas gebruikt).

Dat is allemaal prima, maar als paarden dan edele dieren zijn, waarom worden ze dan Lady, Whisper, Twiddle, Trendy, Jive, Kinetic, Babylon, Heaven, Garfield, Snor of – de aller-, allerergste – Smiley genoemd? Hebben we het hier over edele dieren, of over leden van een criminele organisatie? We doen wel alsof het paard dichter bij de mens staat dan andere dieren, maar ondertussen slaan we hem op zijn kont (pardon, billen) en noemen hem Fildo Dildo.

Als je paarden volwaardig en inclusief wilt behandelen, moet je ze ook hele normale voor- en achternamen geven. Herman van Waal, Richard Visser, Geraldine Van Dijk-Bakker. Alles – werkelijk alles – is beter dan Smiley.