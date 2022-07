De dag begon met een verontrustend bericht van Henk Spaan. ‘Help me?’, stond in de notificatie op het startscherm van mijn telefoon. Henk en ik kennen elkaar, maar ook weer niet zo goed dat hij in nood uitgerekend mij om hulp zou vragen. Ik opende de app en het bleek dat hij reageerde op een bericht dat ik hem per ongeluk had gestuurd, een zogenaamd broekzakappje. Mijn telefoon had hem het contact van een vriend gestuurd. Die vriend staat in mijn telefoon als ‘Marvin’, maar zo heet hij helemaal niet. Ik bleek hetzelfde bericht ook naar drie andere contacten gestuurd te hebben, onder wie naar Marvin zelf, die dus niet zo heet. Dit soort dingen overkomt me de hele tijd.

Doorgaans komt dat door mijn te dikke vingers, die een clownesk duo vormen met mijn drang alles zo snel mogelijk te doen. Maar regelmatig komt het ook door het boosaardige karakter van mijn telefoon, die in zijn vorige leven waarschijnlijk een minidisc is geweest en nu zijn minderwaardigheidscomplex op mij botviert. Niet lang geleden stond ik in de kleedkamer van de sportschool, deed mijn oortjes in en opeens had ik Teun de Nooijer aan de telefoon. Ik ken Teun de Nooijer niet eens. Ook stuurde ik per ongeluk een foto van mijn naakt spelende dochters naar een vriend. ‘Kon erger’, was zijn genadige antwoord, ‘zowel qua content als ontvanger.’

Het gebeurt ook andersom. Zo werd ik onlangs gebeld door een vrouw waar ik een jaar of twaalf geleden mee naar bed mee ben geweest. Ik was ervan overtuigd dat ze belde om me te vertellen dat we samen een zoon hebben, Nertsard. Maar ze bleek ‘de verkeerde Julien’ gebeld te hebben. Ik wens de andere Julien veel sterkte.

Soms, heel soms, snapt mijn telefoon wat ik wil. Aan het eind van de middag zat ik in de auto. De spits was in volle gang en ik stond in de file. Mijn vriendin appte dat ze nog niets voor het eten had bedacht en nu geen tijd meer had om boodschappen te doen, omdat ze de kinderen nog moest ophalen. ‘Top’, antwoordde ik. Daarna wilde ik een langer, onaardiger antwoord sturen. Maar terwijl ik begon met typen kwam de file weer in beweging en moest ik mijn telefoon opzij leggen. Toen ik hem weer oppakte, bleek ik per abuis een whatsappsticker te hebben verstuurd. Het was een plaatje van een hand met een opgestoken duim. Alleen steekt uit de vuist geen duim omhoog, maar een stijve lul. Dat was niet helemaal wat ik wilde zeggen, maar het kon ermee door.