Ik vroeg waarom ze contact met me hadden opgenomen. ‘We verveelden ons’, zei ze

Een jongetje van een jaar of drie rent rond in de crèche en vraagt aan iedere man: ‘Ben jij mijn papa?’

Weet hij niet meer wie zijn vader is? Speelt hij? Is hem verteld dat hij die middag voor het eerst zijn vader gaat zien? Ik stel me voor dat de man in het buitenland in de gevangenis heeft gezeten en nu naar Nederland terugkeert om eindelijk zijn zoon te ontmoeten. Op het vliegveld heeft hij een autootje gekocht.

Ik reisde naar Düsseldorf om een bevriend stel te zien met wie ik het contact had verloren. In februari meldden ze zich onverwacht per sms: ‘Is dit nog steeds je nummer?’

Nieuwsgierig geworden maakte ik een afspraak. Ik moest toch die kant uit.

De receptioniste van het Steigenberger Parkhotel, waar ik in het verleden vaak was geweest, zei met professionele weemoed: ‘U bent lang niet bij ons geweest.’

Het stel verscheen in twee delen. Eerst kwam zij, hij zat nog even vast aan de kinderen die hij had overgehouden aan een vorig huwelijk.

‘Hij zei: ‘Begin maar met eten’, zei ze. Dat deden we.

Ze bestelde een groot stuk vlees, toen het bijna op was vroeg ik haar: ‘Waarom hebben jullie contact met mij opgenomen?’

‘We verveelden ons’, zei ze.

Eerlijkheid stel ik op prijs.

‘We gebruikten vroeger veel drugs’, vervolgde ze, ‘maar daar zijn we mee opgehouden, we worden ouder.’

Hij verscheen in een regenjas. Hij had inderdaad iets verlopens, maar op een succesvolle manier. Zijn schouders hingen. De dood begint bij de schouders.

Een aangeschoten Italiaanse dame liep langs de tafels en bedelde om een sigaret.

‘Zo gaat dat hier niet’, zei de ober en escorteerde de dame naar haar tafel.

We prezen ons gelukkig dat we net nuchter genoeg waren om ons aan de regels van het spel te houden.