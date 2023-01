﻿Ik vraag me af wanneer we excuses gaan maken aan de dieren

Toen ik voor het eerst over de slavernij hoorde, ik was een jaar of 7, begreep ik niet hoe zoiets kon. Hoe het bestond dat mensen dit andere mensen hadden aangedaan. Dehumanisering, werd me verteld. Of waarschijnlijk werd het woord ontmenselijken gebruikt. Mensen niet als mensen zien, maar als minder dan dat. Inferieure wezens die je kunt bezitten, verkopen, uitbuiten van wieg tot graf. Vaders en moeders van hun kinderen scheiden, omdat je dat beter uitkomt.

Zoals zoveel kinderen plaatste ik mezelf bij voorkeur in een heldenrol. Dus als er ooit nog eens iets als slavernij aan de hand zou zijn, dacht ik zeker te weten, zou ik beslist een abolitionist zijn. Ik zou vechten voor de afschaffing van de slavernij.

Over de auteur Aisha Dutrieux is rechter en schrijver. Dutrieux is in januari gastcolumnist voor de Volkskrant, die elke maand iemand uitnodigt een serie columns te publiceren op volkskrant.nl/opinie. Deze gastcolumn is op persoonlijke titel geschreven.

Ik groeide op met de wetenschap dat ‘wij’ koeien, varkens en kippen eten. Soms, met Kerst, kun je ook hert eten, konijn of, doe eens gek: fazant. Maar de rest van het jaar: koe, varken, kip. O ja, en vis, dat eten wij ook. Als kind hoorde ik dat Chinezen hond aten. Ik walgde ervan, en gelijk ook van de Chinezen, want hoe haal je het in je hoofd om hond te eten? Ik haatte trouwens ook de Fransen, om hun paardenworst. Ondertussen knaagde ik op een plakje ham.

Gehoorbescherming

Ik ken mensen die hun huisdieren kleren aantrekken. Humaniseren, zal dat dan wel zijn. Ik ken ook mensen die hun hond op oudjaarsavond gehoorbescherming opdoen, al dat vuurwerk, die harde knallen, dat wil je dat arme beestje toch niet aandoen? Ik ken mensen die hun huisdieren dure operaties laten ondergaan, die hun leven niet zullen redden, enkel verlengen. Zoveel is hun huisdier hun waard. En als het onvermijdelijke dan uiteindelijk toch gebeurt, geven ze veel geld uit aan een graf, mooi marmer waarin liefdevolle woorden zijn gebeiteld. Er zijn mensen die, zo vermoed ik, meer van hun hond houden dan van hun eigen kinderen.

Ik at ver voorbij mijn kinderjaren vlees. En ook nu, nu ik al een aantal jaren vegetariër ben, durf ik anderen er nauwelijks op aan te spreken dat zij door hun eetgedrag de bio-industrie ondersteunen. Mooie abolitionist. Ik weet heus wel dat je het slavernijverleden niet een-op-een kunt vergelijken met de bio-industrie. Toch zie ik te veel overeenkomsten om het te kunnen negeren.

Consensus

Niet alle dieren zijn tenslotte mensen, maar wij mensen zijn wel degelijk allemaal dier. Zoals de witte mensen zichzelf ooit beschouwden als hoger, meer waard, eigenaren van mensen van kleur, beschouwen wij onszelf, als de dieren die we zijn, nog altijd als de eigenaren van andere dieren. Wij zijn de baas en wij bepalen welke dieren we houden voor de gezelligheid en welke we en masse opeten. Wij vinden dit normaal. Althans, zo luidt de huidige consensus.

Natuurlijk, er bestaan zoveel dieren die andere dieren opeten. Ik geloof alleen niet dat er leeuwen of tijgers zijn die megastallen exploiteren. Bovendien, mensen zijn omnivoren. Wij hoeven geen vlees te eten om te overleven, toch eten we er zoveel van dat het schade toebrengt aan onze gezondheid. Wij eten vlees, simpelweg omdat we dat gewend zijn. Omdat we het lekker vinden. Het ene dier zetten we met oud en nieuw gehoorbescherming op, het andere dier sluiten we op in een megastal, hakken we in stukken. Volkomen arbitrair.

In de tijd van de slavernij werden er ook kinderen geboren. Zij beschouwden het houden van mensen van kleur als normaal. Toch zijn gaandeweg steeds meer witte mensen hier hun vraagtekens bij gaan zetten, totdat er een kantelpunt werd bereikt. Slavernij, zo was de conclusie, was niet normaal en moest worden afgeschaft. Niet iedereen was het hiermee eens, dat kan en hoeft ook niet. Je hebt voldoende mensen nodig voor een kantelpunt, meer niet.

Kauwgom

En we hebben geluk, want geen vlees eten is ook nog eens heel simpel. Gewoon niet doen. Gewoon de vleeskoeling voorbijlopen in de supermarkt (de vleesalternatieven smaken overigens allang niet meer allemaal naar kauwgom). Ander broodbeleg kiezen. Net zolang tot we voldoende mensen hebben voor een kantelpunt.

Excuses maken aan niet-menselijke dieren lijkt misschien weinig zinvol. Dus laten we vooral spijt betuigen door anders met ze om te gaan. We weten namelijk heel goed hoe het eraan toegaat in de bio-industrie. We willen het alleen niet weten. We willen het niet zien. Omdat we vlees zo lekker vinden.

Laten we onze ogen openen. Het is eigenlijk heel simpel.