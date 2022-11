Ik vond het ongepast om tijdens de intocht van Sinterklaas slaande ruzie te maken met iemand half zo oud als ik

Overal liepen of fietsten mensen, meer dan de stad kon hebben. Mijn vrouw had de locatie doorgegeven waar ze stonden en ik stuitte op de ene wegafzetting na de andere. Na een fikse omweg, waarbij ik een kort stukje achter een dikke BWM fietste waar ik de burgemeester in meende te zien zitten, zag ik ze staan. Ze stonden aan de overkant van de trambaan waar de stoet dadelijk overheen zou trekken. ‘Papa’, riep mijn oudste dochter met een ernstig gezicht. Mijn vrouw gebaarde dat ik een stuk door moest lopen en verderop de weg kon oversteken. Maar toen ik bij de oversteekplaats kwam, schoof een jonge beveiliger pontificaal twee dranghekken in elkaar. ‘Zo’, zei hij, ‘nu kan er niemand meer langs.’ Ik achtte het ongepast om tijdens de intocht van Sinterklaas slaande ruzie te gaan maken iemand die de helft zo oud was als ik en liep terug. Vanaf de overkant van de straat gebaarde ik naar mijn vrouw dat het leven soms zo gaat als het gaat. Het betekende wel dat ik een fraai uitzicht had op mijn dochters.

De oudste wordt in januari acht en in haar doen en taal begint ze al naar een tiener te neigen, maar niet in haar geloof in Sinterklaas. Gisteravond had ze haar schoen gezet, met daarnaast een cadeau. Het was een ingepakte doos met een paar tekeningen, een handvol pistachenootjes, een knutselwerkje van een kastanje, een klein stukje pure chocola en een briefje. ‘Lieve Sinterklaas. Je geeft ons kado's als jij jarig bent. Maar nu is er een kado voor jou.’ Vanochtend maakte ze me wakker. Sinterklaas had het cadeau meegenomen en een briefje achtergelaten, waarin hij haar hartelijk bedankte en – dit vond ik heel knap – de neiging had weten te onderdrukken om te schrijven dat ze goed naar haar ouders moest luisteren of anders geen cadeau’s zou krijgen op pakjesavond.

Nu hing ze verveeld in het dranghek, als een puber die op een popster wacht. Toen de stoet eindelijk in zicht kwam veerde ze op en vormde haar handen in een kom. Ze lachte en riep en zwaaide naar Sinterklaas en keek betoverd naar de trams en paarden en tractoren die langs kwamen. Zalig onbewust dat de parade die aan haar voorbij trok een poppenkast was, onbewust dat ze waarschijnlijk volgend jaar onderdeel van het spel zal zijn voor haar zusje, onbewust ook dat aan de overkant van de straat haar vaders hart voor even voller was dan zijn hoofd.

Toen de stoet voorbij was en de pepernoten vertrapt op het asfalt lagen, gingen de hekken weer opzij. Ze stak de straat over, opende haar rugtas en liet zien hoeveel snoep ze had opgehaald. Weet je, zei ze tegen me terwijl we naar de fiets liepen, ‘ik ga deze dag nooit meer vergeten’.