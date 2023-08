‘Ik voel mij diep beledigd en teleurgesteld over de voordracht van deze klimaatlafaard’

Minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken (CDA) in gesprek met de pers. Beeld David van Dam / de Volkskrant

Klimaatbelang

Het demissionair kabinet draagt Wopke Hoekstra voor als opvolger van Eurocommissaris Timmermans. De kandidaat-commissaris krijgt net als Timmermans de belangrijke portefeuille ‘klimaat’. Het demissionaire kabinet heeft duidelijk niet aan het belang van het klimaat gedacht bij deze benoeming.

Want wie heeft Hoekstra ooit kunnen betrappen op ambities om iets te doen aan klimaatverandering? Hij was te laf om te gaan staan voor de kabinetsmaatregelen tegen stikstofreductie. Ik mag toch diep hopen dat de Europese Raad en het Europees Parlement niet zullen instemmen met de benoeming van Hoekstra, want ik voel mij als burger die bezorgd is over het klimaat diep beledigd en teleurgesteld over de voordracht van deze klimaatlafaard.

Natasha de Graaf, Nieuw-Vennep

Sabotage geslaagd

Het commissariaat voor Wopke Hoekstra moet gezien worden als het afscheidscadeautje van premier Mark Rutte. Wat een gotspe dat deze figuur deze functie moet gaan bekleden: nul affiniteit met klimaat.

Zijn Duitse geloofsgenoot Manfred Weber had er zijn heilige doel van gemaakt het klimaatbeleid van Frans Timmermans te slopen, iets wat goeddeels gelukt is. Nu mag Hoekstra dat verder gaan afmaken. Sabotage geslaagd.

Walter van Reisen, Alkmaar

Champagne

Hoekstra als Eurocommissaris voor klimaat. Bij de landbouwlobby zal de vlag wel uitgaan en de champagne ontkurkt worden.

Kees de Jong, Utrecht

Ambitie

De voordracht van Wopke Hoekstra als nieuwe Nederlandse Eurocommissaris laat zowel oude als nieuwe bestuurscultuur zien. Nog niet zo lang geleden verklaarde de premier dat Hoekstra als minister van Buitenlandse Zaken op het belangrijke, ‘niet controversieel te verklaren Oekraïne-dossier’ voortrekker was en moest blijven in Europa. Dezelfde Hoekstra (die als partijleider én als minister van Buitenlandse Zaken niet uit de verf kwam) wordt nu als de beste kandidaat gepresenteerd.

Terwijl Sigrid Kaag, by far de beste kandidaat, haar verantwoordelijkheid wél neemt en op haar (belangrijke) post als minister van Financiën ons land blijft dienen. Ondanks haar ongetwijfelde ambitie voor de post van Eurocommissaris.

Jan Lantink, Nijmegen

Functie elders

Eindelijk een CDA’er met een functie elders. Het had nog wel wat verder weg dan Brussel mogen zijn. Overigens toont de voordracht van Hoekstra aan dat het kabinet niet veel belang hecht aan de Europese Unie.

Roel Praat, Den Haag

Natuurkunde

Soms lijken politieke regels op natuurkunde: objecten met een laag (soortelijk) gewicht komen vanzelf bovendrijven.

Egge van der Poel, Rotterdam

Banencarrousel

Hoezo banencarrousel? Hoekstra voldoet aan alle criteria en past uitstekend in het Brusselse klimaat.

Hans Nagtegaal, Bussum