‘Ik voel me dood vanbinnen’, zegt de chirurg in Charkiv, maar als hij mij vertelt over zijn ervaringen lopen de tranen over zijn gezicht

Nadat hij heeft gecontroleerd of alle ramen goed zijn afgedekt, doet hij het licht aan. Ik zie hoe de ogen van de 25-jarige chirurg in opleiding knipperen tegen het felle, door een generator opgewekt, ziekenhuislicht. ‘Welke dag is het vandaag?’, vraagt hij. Zijn naam is Ivan Parkhomenko. Hij is pas net begonnen aan zijn specialisatie in het Charkiv Regional Hospital. ‘Ik zie en doe dingen waar ik eigenlijk nog lang niet klaar voor ben.’

Hoewel zijn Whatsapp-profielfoto een strijdlustige jongen met een kalasjnikov toont, bestaat zijn wapenuitrusting op dit moment uit een klein tasje met daarin zijn paspoort, telefoon en essentiële medische instrumenten. Om het hengsel heeft hij een tourniquet geknoopt.

Op de afdeling chirurgie zijn 25 van de 30 artsen gebleven. De meesten hebben hun gezinnen in veiligheid gebracht, zijn teruggereden naar het ziekenhuis en sindsdien continu aan het werk. De spaarzame uurtjes dat ze kunnen slapen doen ze in de gangen van het ziekenhuis. Iedere dag neemt het aantal patiënten toe. Want niemand kan naar huis worden ontslagen. Over straat gaan is levensgevaarlijk en veel huizen zijn kapot.

Ik kwam met Ivan in contact via een uit Oekraïne afkomstige collega, Tamara Rybak. Ze vertelt mij dat haar familie momenteel verblijft in een dorpje vlakbij Kyiv. Vluchten kan niet want ook op vluchtende mensen wordt geschoten. ‘In het dorp werd een man doodgeschoten toen hij een sigaretje rookte voor zijn huis’, vertelt Tamara. Ze gaat verder: ‘Er is geen elektriciteit. Geen stromend water. Telefoontjes worden opgeladen op de accu van de auto. Ik maakt mij zorgen.’ Samen met een aantal andere artsen heeft Tamara de stichting Artsenhulp opgezet, die medicijnen en hulpmiddelen naar Oekraïne brengt. Donaties, in medicijnen en in geld, zijn van harte welkom.

Ivan is blij te horen van de stichting. De voorraden raken op. Ook van voedsel. De dag ervoor is hij samen met een collega naar een nabijgelegen supermarkt gereden. Een gevaarlijke tocht. Wat er was, hebben ze meegenomen en gedeeld met patiënten, hun familieleden en medisch personeel. ‘We are one big family now.’

Tijdens ons gesprek hoor ik in de verte de doffe klappen van vallende bommen. Ivan vertelt hoe het klinkt als ze dichterbij komen. ‘Als een fluitketel met eerst gesis en daarna gefluit, zo’n 20 seconden, totdat de bom inslaat. Die tijd liggen we plat op de grond. Huilend, biddend, wachtend. Daarna staan we weer op en gaan we door met ons werk.’

De bommen zorgen voor de grootste patiëntenstroom in het ziekenhuis. Door de drukgolven maar vooral de bomscherven die door alles heen snijden. Veel patiënten hebben gezichtsletsel zoals de foto op de voorpagina van de London Times recent toonde. ‘We legden deze mensen eerst samen op een kamer voor steun en gezelschap, maar door het praten en het huilen gingen de wonden in hun gezicht steeds weer bloeden. Dus nu liggen ze zoveel mogelijk alleen. In het donker.’

Ivan pauzeert even en zegt dan: ‘I feel dead inside.’ Als hij mij vertelt over het heftigste dat hij heeft meegemaakt zie ik dat niets minder waar is. Na een bombardement werden twee zusjes binnengebracht. Het kleinste meisje, 2 jaar oud, overleed al snel aan interne bloedingen. Haar zus, 6 jaar oud, miste haar rechterhand maar leek het niet te merken. Ivan: ‘Ik vroeg naar haar naam, die van haar ouders, haar leeftijd, maar het enige wat ze steeds opnieuw uitsprak was de naam van haar zusje.’ Enige uren later overleed ook grote zus.

‘We are not a children’s hospital but we tried, we really tried’, fluistert Ivan zichtbaar geëmotioneerd en even draait hij de camera naar de grond.

Een aantal ziekenhuizen in de buurt werd plat gebombardeerd. ‘Dat kan hier ook gebeuren weet Ivan, ‘maar ik blijf en vecht tot het eind als dat nodig is.’ Zijn vader, hoofd van de afdeling chirurgie, leerde Ivan een wijze les: ‘Jongen, je kunt van alles in je leven veranderen. Je auto, je haarkleur, je huis. Maar je familie en je moederland, die zijn voor eeuwig.’

Binnenkort is Ivan jarig. Hij hoopt op vrede voor zijn verjaardag of in ieder geval op het sluiten van het luchtruim boven Oekraïne. ‘De Navo zal vast gaan ingrijpen’, zegt hij. Meer tegen zichzelf dan tegen mij.

Hij moet gaan kijken bij Alexander, een 16-jarige jongen, die water en brood ging halen toen een bom viel. De scherven penetreerden zijn knieholte en sneden dwars door bloedvaten, zenuwen en spieren. De chirurgen besloten een poging te wagen om het been te redden. ‘Hij kon zijn voet net bewegen!’, vertelt Ivan en even glimlacht hij, ‘maar het been is nog altijd bleek.’

‘Laat je mij weten hoe het morgen met hem gaat?’, vraag ik. Dat belooft hij. De volgende ochtend lees ik zijn bericht: ‘Danka, unfortunately we had to amputate.’

Danka Stuijver werkt als huisarts. Zij schrijft om de week een wisselcolumn met Harriet Duurvoort.